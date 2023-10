El gobernador Pedro Pierluisi anunció este miércoles, durante un mensaje ante la convención de la Asociación de Constructores, que tanto el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) como el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) firmaron acuerdos colaborativos con la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), para destacar personal del DRNA y el ICP en la OGPe, con miras a agilizar la otorgación de permisos de construcción.

“Ese personal va a tener autoridad decisional para brindar endosos, dar visto bueno a solicitudes que estén pendientes de permisos de construcción. Y lo hacemos para agilizar estos asuntos, porque nosotros estamos siempre monitoreando el área de permisos, y en donde vemos dilaciones, atrasos, es precisamente, mayormente en esas dos áreas”, explicó el gobernador.

Asimismo, anunció que en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) “no solo vamos a reclutar personal, sino también vamos a ampliar los recursos externos que tiene la Autoridad, porque ahí también hemos detectado algunas dilaciones y queremos atajar la situación, resolver la situación”.

Esas contrataciones de nuevo personal y recursos externos, explicó, está relacionada también al “endoso a proyectos”, pues en la Autoridad “están muy cortos de personal”. Aclaró que, comoquiera, “siempre la decisión final la toma un funcionario de la Autoridad, porque así es requerido en ley. Pero el recurso externo puede ayudar a mover la cosa”.

De igual forma, el gobernador dio a conocer que “vamos a hacer valer una ley que data del 2014, que crea la figura del Agrimensor del Estado”, que estaría adscrito a la OGPe y contaría con personal para asistirle. Dicho Agrimensor del Estado “es el que va a estar a cargo de las agrimensuras, los deslindes, entre otras gestiones que ahora mismo están repartidas o regadas entre varias agencias, (Departamento de) Recursos Naturales (y Ambientales), Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), y la Junta de Planificación”.

Pierluisi indicó que ese nombramiento “estaría sujeto a consejo y consentimiento del Senado”. Agregó que, al momento, está todavía en la búsqueda de un candidato o candidata para nombrar para esa posición de Agrimensor del Estado.

Relacionado también al tema de los permisos, el gobernador indicó que están “actualizando” el portal para la tramitación de permisos únicos de OGPe, y aseguró que se han “hecho avances”, pues ya no es necesario someter certificaciones, como las de Asume o antecedentes penales, en papel, sino que puedes certificar en el mismo portal que estás al día y OGPe luego lo coteja.

“Lo que sí admito es que estamos en proceso de actualizar el portal para que sea más amistoso para el usuario. Hay usuarios que tienen habilidades digitales y saben navegar el portal sin mayor dificultad. Pero hay otros que les da trabajo, y por eso estamos en proceso de simplificarlo”, comentó, agregando que “ya se le presentó el propuesto nuevo portal, o portal actualizado, tanto a la Cámara de Comercio como al CUD (Centro Unido de Detallistas) para que lo evaluaran y lo vieran, y en términos generales lo vieron con nuevos ojos”.

Por otro lado, el gobernador dijo que aprovechó su intervención ante la Asociación de Constructores para ofrecer datos estadísticos de cómo marcha la reconstrucción, y mencionar algunos de los retos particulares que hay en áreas particulares como la construcción de viviendas de interés social.

“En el área de interés social, todavía hay un proyecto de ley pendiente en el Senado, que por razones totalmente inconcebibles no se acaba de aprobar, que es un proyecto que eleva los topes de la vivienda que recibe incentivos contributivos del gobierno, o sea que los desarrolladores reciben incentivos contributivos del gobierno, eleva los topes por razón del alza en los costos de construcción. Ese proyecto, que está pendiente, viene de la industria. Y es increíble que está pendiente allí desde noviembre del año pasado y el Senado no lo acaba de aprobar. Ya la Cámara lo aprobó prácticamente en cuestión de un mes”, comentó el gobernador.

Agregó que, entretanto, han utilizado fondos de CDBG-Mit “para comprar proyectos de vivienda planificada, a precios razonables”. Agregó que ese programa, anunciado hace un año, persigue “que se construyan 3,000 unidades de vivienda de un costo asequible”.

En el caso de las “viviendas ya más bien de mercado”, agregó Pierluisi, “se construye a base de oferta y demanda”. Sostuvo que, las viviendas de lujo, “no ha tenido problema en Puerto Rico, eso se sigue construyendo”, como se refleja en el área metropolitana, Dorado, Río Grande y otros lugares.

En cuanto a las “viviendas más bien de términos para clase media, esa es la que yo básicamente indiqué depende de las decisiones de negocios que tomen los desarrolladores, y las decisiones que tomen los bancos, que son los que financian los proyectos”.

Pierluisi también se refirió al tema de la mano de obra, y comentó que, como sucede en otros estados “que están experimentando crecimiento económico, le falta mano de obra”. Recordó que tenemos una situación demográfica particular y, aunque ya no se está yendo la población, “la natalidad está baja, y eso presenta unos retos. Y son retos que uno no puede resolver de un día para otro”.

Por otro lado, en cuanto a posibles cambios en leyes de inmigración que puedan de alguna manera facilitar el movimiento de trabajadores extranjeros, el gobernador afirmó que “no tenemos noticias de que el Congreso de los Estados Unidos quiere cambiar esas leyes. Tenemos que vivir con los programas como están, porque nos aplican a nosotros igual que les aplican a los estados”.

Acotó, sin embargo, que “reconozco que una salida, o una mejora, sería que tuviéramos algún tipo de programa especial de visados, o visas, para obreros de la construcción que pudieran venir de Centroamérica, de República Dominicana. Pero eso no está disponible”.