El gobernador Pedro Pierluisi negó esta tarde que el canadiense que estuvo fugitivo en Puerto Rico y que fue arrestado el pasado viernes porque presuntamente encabezaba una ganga criminal en su país, gozara de incentivos contributivos en la isla.

“Indagué, porque no tengo relación alguna con esa persona, la información que me llega es que no tiene un decreto de incentivos contributivos. La persona esta que ha sido arrestada no tenía ningún tipo de decreto de incentivos contributivos. Esa es la información que tengo”, manifestó a preguntas de los medios después de ofrecer una conferencia de prensa relacionada a los créditos por dependientes.

PUBLICIDAD

El fugitivo, quien cambió su nombre de Conor D’Monte a John Williams mientras estuvo fugitivo en la isla, presuntamente lideró del 2008 al 2009 el capítulo de British Columbia de la organización criminal “Naciones Unidas” (ONU), también conocida como el “Sindicato Global de las Naciones Unidas” (GUNS, en inglés), en Canadá. Huyó en el 2011 de la justicia de su país natal tras enfrentar cargos por asesinato en primer grado y conspiración para asesinar a una o varias personas con armas de fuego.

Oficiales del Servicio de Alguaciles federal (U.S. Marshals, en inglés) dieron con el prófugo en Isla Verde, en Carolina, durante una intervención de tránsito.

Durante su refugio en Puerto Rico, colaboró con la entidad sin fines de lucro Karma Honey Proyect, iniciativa de apicultura que buscaba rescatar abejas.

Según ha trascendido en medios noticiosos, D’Monte supuestamente se benefició de la exención contributiva de la Ley 22 y llegó a cabildear en Fortaleza.

Cuando Primera Hora indagó al Gobernador si planificaba investigar si, en efecto, funcionarios del gobierno cabildearon con esta persona, respondió que no sabía “ni a qué se refiere”.

“Es que no sé, primero no sé ni a qué se refiere. Gran parte de la población, o una parte significativa de nuestra población, apoya la apicultura. Las abejas son clave para la agricultura y para la vida en general. Así que, si a lo que se refiere es que estaba apoyando la apicultura, pues eso no es negativo. Eso es algo positivo, lo que pasa es que surge ahora de esta situación que esta persona tiene ese trasfondo que es horroroso y lo acaban de arrestar”, contestó.

PUBLICIDAD

Según un comunicado de prensa de La Fortaleza, D’Monte- bajo el alias de Williams- es el co-fundador del Karma Honey Proyect, iniciativa que llegó hasta el jardín de La Fortaleza la semana pasada para reubicar una colmena en el área.

Sin embargo, a preguntas de este medio, el Primer Ejecutivo se contradijo al especificar que la organización sin fines de lucro está liderada por un puertorriqueño y D’Monte meramente “colaboró” con el proyecto.

“Lo único que hizo, que ya yo indagué, es que colaboró cuando reubicamos el enjambre, básicamente, y establecimos una colmena y es un apicultor puertorriqueño el que lo mantiene. Eso es todo y, si estuvo allí en un momento dado, fue en principios de esta iniciativa que hace un tiempo atrás y fue, básicamente, colaborando”, adujo.

Cabe destacar que el comunicado de prensa en la página web de La Fortaleza está acompañado de dos enlaces para acceder a vídeos, una en Facebook y otra accesible por Dropbox. Una de las periodistas abordó a Pierluisi sobre su presunta aparición en dichos vídeos. Sin embargo, Pierluisi negó tener conocimiento de los mismos. Ambos vídeos han sido eliminados.

“No he estado en ninguna actividad de apicultura, de colmena que yo recuerde. No sé de dónde viene ni de dónde sale (ese vídeo)”, atestiguó.

“Sí existe una entidad sin fines de lucro que apoya la apicultura. En Fortaleza apoyamos la agricultura incluyendo la apicultura y aquí lo que sucedió es que, hace ya bastante tiempo atrás se detectó un enjambre de abejas nuestra y se tomó la iniciativa de reubicarlo en una colmena y esa entidad sin fines de lucro y la persona que mencionas entre otras colaboraron entre otras personas en estos esfuerzos”, dijo.

PUBLICIDAD

Reiteró, además, que D’Monte “no trabaja” en La Fortaleza ni tiene “relación contractual” con el Gobierno, mientras sugirió que información transcendida por las redes sociales incurre en “falsedades”.

“Las redes sociales están llenas de impresiones y de falsedades. Hay que tener mucho cuidado cuando uno utiliza información que llega por las redes sociales. Hay que corroborarla”, manifestó.

“Por las redes se dicen barbaridades. Yo no puedo estar reaccionando a cuanta barbaridad se va a decir por las redes. Hay mucha falsedad ahí”, agregó al indicar que no tuvo “una reunión con esta persona ni tuve nada que ver con esta persona”.

Pierluisi aseguró que la organización está debidamente registrada en el Departamento de Hacienda, información que el secretario Francisco Parés Alicea se rehusó en confirmar porque la “Carta de Derechos al Contribuyente impide arrojar detalles sobre contribuyentes particulares”.

“La entidad está debidamente certificada por Hacienda, la entidad sin fines de lucro. Esa información sí me llegó”, aseguró Pierluisi.

Parés Alicea, por su parte, se limitó a indicar que las personas que estén utilizando incorrectamente los incentivos contributivos pueden ser sancionados por el Gobierno y que, de la agencia recibir querellas o confidencias sobre ello, se investigará.

“Cuando esas ocasiones ocurren, definitivamente es responsabilidad del Departamento tomar cartas en el asunto. Ahora bien, estoy impedido en decir si esto es lo que ocurre aquí. Cuando ocurren cuestionamientos, es responsabilidad de nosotros tomar las acciones pertinentes. No me corresponde verbalizar esto, en caso de yo verbalizarlo estaría en violación de la ley. No es función de Hacienda divulgar información de contribuyentes”, comentó a los medios.