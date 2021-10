A pesar del reclamo de diversos sectores que demandan la cancelación del contrato a Luma Energy por el incremento en los apagones durante las pasadas semanas, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia reiteró que la salida de la empresa no está bajo su consideración pues el acuerdo es por 15 años.

Sin embargo, admitió que las prolongadas interrupciones en el servicio eléctrico que indignaron al País, adjudicadas a la falta de mantenimiento en las plantas generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) son inaceptables, por lo que hizo varias exigencias a la compañía que incluyen, mejorar el servicio de respuesta en averías menores, priorizar la atención a los alcaldes, además de que no habrá evaluaciones previas para decidir qué hacer en situaciones donde previamente se conozca la naturaleza de la falla.

Según el mandatario, el insumo de estos requerimientos fue discutido ayer durante una reunión que sostuvo con una treintena de alcaldes federados a quienes prometió una mayor comunicación entre los municipios y la empresa encargada del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica.

“Aunque Luma tiene un sistema de querellas para atender cualquier avería en las líneas y en los postes eléctricos por todo Puerto Rico y todo lo que conlleva transmisión y distribución, yo le hice claro que cuando un alcalde o alcaldesa llama con información específica de que ha habido un apagón o una interrupción en el servicio en cualquier comunidad, cualquier sector, si el alcalde o alcaldesa brinda información específica de la ubicación y por lo menos identifica un abonado en esa área, que inmediatamente eso se tiene que atender como una querella y debe entrar al sistema y no se le debe estar diciendo: “Alcalde o alcaldesa, a no, pues no podemos, tiene que ser el abonado específicamente que llame”. Pues, ya no”, aseguró el primer ejecutivo.

“Yo hice claro que los alcaldes y las alcaldesas son los primeros respondedores en Puerto Rico por excelencia y que son los que mejor conocen sus comunidades y sus áreas. Son los que primero se enteran cuando hay cualquier interrupción y que merecen un respeto fuera de cuestiones políticas, porque, a fin de cuentas, son los que están más cerca del pueblo. Así que, que cambien todo lo que tengan que cambiar internamente, pero los alcaldes hay que atenderlos, y a las alcaldesas”, agregó.

Las expresiones del gobernador surgieron durante una visita a la planta de filtros de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en el Coto Laurel de Ponce, a donde aseguró que Luma acatará sus exigencias.

“Quiero que se mejore el tiempo de respuesta para averías menores, para hacer reparaciones menores, porque hay reparaciones y hay reparaciones. Luma está muy organizada y tiene unos protocolos para cómo atiende las averías y las fallas, pero, otra vez, en ocasiones, ya se sabe porque es una situación reincidente, que la avería es menor y yo lo que quiero es que inmediatamente que llega el primer equipo de trabajo de Luma o brigada de Luma, se atienda, se repare, y no meramente sea, ‘primero vamos a hacer una evaluación en el campo para entonces decidir qué se va a hacer’, no. Cuando se sabe de antemano que por ejemplo, es un machete que se cayó, que es una línea que realmente es una situación de desganche o algo sencillo para resolver, que me resuelvan inmediatamente”, sostuvo.

“No hay justificación que, para reparaciones de esa índole, esto se tarde más de 24 horas… sin excepción. Tiene que ser cuestión de horas reparar cualquier interrupción. Eso yo lo hice claro ayer en esa reunión y yo sé que Luma va a acatar mi directriz”, resaltó.

Durante la reunión con los alcaldes afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP), estos se quejaron de la inaccesibilidad para dialogar con los directores regionales de la privatizadora, por lo que el gobernador pidió que las interacciones con los ejecutivos municipales se hagan de manera periódica.

“Los alcaldes se quejaron de que, en algunas áreas de Puerto Rico, los directores regionales de Luma no están reuniéndose periódicamente con los alcaldes o alcaldesas y también di las directrices, de que eso es inaceptable para mí. Como operan todas las compañías grandes, todas las agencias del gobierno en Puerto Rico es a base de regiones y estamos acostumbrados y es así, es el modus operandi en la Isla que siempre haya un director regional que da cara y que coordina los trabajos y que eso es indispensable que esté ocurriendo”, expuso.

“No es aceptable que meramente sea: “Bueno, pues, lo atendemos por el teléfono, pero las reuniones no son necesarias”. Tiene que haber ese tipo de intercambio personal y yo lo exigí en el día de ayer. Sobre la marcha espero que siga mejorando el servicio”, auguró al mencionar que su reunión con la Asociación de Alcaldes está pautada para el 19 de octubre.

De otra parte, Pierluisi apostó al desempeño del nuevo director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josúe Colón, para atender el mantenimiento de las plantas generatrices y que traspasará los fondos que sean necesarios para lograr el cometido.

“Gracias a Dios, tenemos a la Autoridad de Energía Eléctrica en buenas manos, hace ya como una semana, Josué Colón es una persona muy capacitada, lo que hemos escuchado de él son elogios hasta el momento, tiene una gran carga sobre sus hombros porque la Autoridad vimos esos apagones. Vamos a hablar claro… lo que se vio aquí en el mes de septiembre fue algo muy negativo, demasiados apagones, demasiadas fallas en todas las plantas y fue lo que motivó el cambio que hemos visto”, recalcó.

“Cambiamos la dirección de la Autoridad porque no había alternativa, pero, ahora, Josué Colón tiene la directriz de mi parte de darle todo el énfasis al mantenimiento de las plantas, indicarme si hay que traspasar fondos de un área a otra dentro del presupuesto de la Autoridad para que le demos visto bueno. De igual manera, si necesitamos accesar fondos ya sean estatales o federales para remediar cualquier falta de fondos, lo vamos a hacer. O sea, que todos sepan que esto tiene la mayor prioridad en el gobierno, es decir, que tengamos un servicio eléctrico adecuado porque eso es clave, es indispensable para una calidad de vida como la que todos merecemos”, subrayó.

No obstante, en cuanto al reclamo ciudadano de que elimine el contrato de Luma, Pierluisi señaló que eso no será posible y que “lo importante es fiscalizarlo… lo estamos haciendo”.

“Eso no está bajo consideración, o sea, esto es un contrato de 15 años debidamente otorgado. Ya mencioné las medidas que exigí que se tomen, los cambios que exigí y seguiremos monitoreando y fiscalizando para que el contrato se cumpla y que mejore el servicio de transmisión y distribución”, destacó.

“En el área de generación, lo que vimos fue totalmente inaceptable en el mes de septiembre, pero cambiamos la dirección y tienen también su ruta de acción la AEE y yo estoy confiado que el servicio va a mejorar porque la meta tiene que ser que tengamos un servicio confiable y sin interrupciones”, concluyó.