Aunque todavía no se han resuelto muchas reclamaciones contra aseguradoras por los daños a propiedades ocasionados por el huracán María, el gobernador Pedro Pierluisi no fue categórico hoy en si la Ley de Seguros de Puerto Rico deba ser objeto de revisión o de enmiendas.

Pierlusi dijo que en estos momentos no tiene ante sí un proyecto de ley de cambios al andamiaje legal de la industria de seguros y sostuvo que la Oficina del Comisionado de Seguros puede imponer sanciones en los casos en controversia . Además, indicó que el comisionado de Seguros, Alexander Adams “es el perito” para indicar si debe haber cambios en el andamiaje legal y dos comisiones, en Cámara y Senado, son las llamadas a evaluar el asunto.

PUBLICIDAD

“Estoy seguro que el comisionado está atendiendo las querellas diligentemente y que tomará cartas en el asunto. Usualmente el estándar que aplica el comisionado y la reglamentación vigente es si hay mala fe al atender una reclamación de seguros, el comisionado sanciona. Cuando hay una controversia sobre la cubierta y el contrato, eso usualmente se dirime en los tribunales. También, el comisionado ha estado promoviendo, el método de valoración, los ajustes y se puede también resolver el asunto por la vía del arbitraje”, dijo Pierluisi a preguntas de periodistas.

Las preguntas surgieron en medio de una conferencia de prensa en la que el pastor de la Iglesia Misión Cristiana Fuente de Agua Viva, Otoniel Font, denunció que mantiene una disputa contra una aseguradora que no reconoce una póliza de $8 millones por el templo que el huracán María les arruinó y por lo cual la Oficina del Comisionado de Seguros ha emitido decisiones contradictorias.

Pierluisi indicó que en cuanto a cambios en las leyes “la pregunta es muy amplia” y dijo que hay una comisión en la Cámara y otra, en el Senado “que pueden evaluar el punto, el propio comisionado que es un perito en el área, si entiende que hay que cambiar el andamiaje legal, él lo propone y en Fortaleza le damos curso, pero al momento yo no tengo ante mí un proyecto para hacer mayores cambios en la reglamentación de seguros en Puerto Rico”.

“Es el comisionado el llamado a evaluar si hay la necesidad y hace las recomendaciones. Esta un área bien técnica, esto no es aquí uno improvisar. No es un área (para) estar improvisando y reaccionando. El comisionado es el experto en la materia, hay comisiones con jurisdicción en Cámara y Senado y cualquier cambio se tiene que hacer juiciosamente, no meramente reaccionando al momento”, sostuvo Pierluisi.

PUBLICIDAD

Cuando se le inquirió que ya han pasado cinco años del desastre y todavía hay reclamaciones sin resolver, el gobernador dijo que “cada caso se va atendiendo y si el comisionado tiene que sancionar, sanciona”. Añadió que el comisionado puede sancionar a las aseguradoras cuando hay mala fe al atender una reclamación.

Reconoció sin embargo, que los casos de reclamaciones no resueltos han causado atrasos en los desembolsos de los fondos federales para la recuperación.

Pero, el pastor Font replicó que la Ley de Seguros, necesita cambios para dar más poderes a la Oficina del Comisionado de Seguros frente a las aseguradoras.

“Sí, hace falta legislación para el seguro, yo soy de los que creo con el respeto al gobernador y todos los que están aquí, en un gobierno más pequeño, pero si vamos a tener una agencia como el Comisionado de Seguros no le podemos dar tan solo la capacidad de que ponga una multa ficticia de $10 mil”, ripostó Font.

“El comisionado tiene que tener la capacidad de él ir a ajustar y no depender de los ajustadores de seguros, de no tan solo penalizar y después es una multa que no se pueda cobrar, si vamos a tener servidores públicos hay que darle verdadero poder para que hagan el trabajo y defiendan al pueblo”, sostuvo para agregar que en la Legislatura hay un proyecto para “darle más garras y fuerza” al Comisionado de Seguros. “Están ahí para defender al público, hay mas de 50 mil casos abiertos y sí, hay que atenderlos”, agregó.