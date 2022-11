Yauco. El gobernador Pedro Pierluisi no dijo hoy si firmará o vetará un proyecto de la Cámara que busca aumentar a 24 días la licencia anual vacaciones de los empleados públicos.

Actualmente, los servidores públicos acumulan 15 días de vacaciones al año.

“No está en mi despacho (el proyecto de ley), pero lo evaluaré en su momento. Ahí hay que ver nuevamente cuál es el impacto fiscal, si alguno, de ese proyecto. Si violenta el plan fiscal del gobierno. Hay que ver también lo que hemos concedido ya en el pasado y tratar de que el monto sea uno justo y razonable”, dijo Pierluisi a preguntas de Primera Hora.

PUBLICIDAD

“Hemos estado haciendo cambios, los últimos fueron a la reforma laboral. Esas aplicaban al sector privado”, sostuvo al contestar preguntas de periodistas luego de participar en la inauguración del reemplazo del puente en la carretera PR-359, sobre la PR-2, en el sector Cambalache, en Yauco.

Reconoció que con la implementación de la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal los servidores públicos perdieron días de sus licencias.

“La génesis de ese cambio fueron exigencias de la Junta de Supervisión, presumo yo, a base del plan fiscal certificado. Tengo que verificar todo esto y entonces tomar mi decisión. Lo que no quiero es caer en controversias innecesarias, lograr lo más que pueda y me estaré comunicando también con la Junta para ver cuál es su sentir -si no se ha expresado- como parte del proceso legislativo. Pero, no lo tengo en mi despacho”, sostuvo el gobernador.

La medida, el Proyecto de la Cámara 1182, que aumenta de 15 a 24 los días de vacaciones de los servidores públicos, se aprobó por unanimidad en ambos cuerpos legislativos el pasado 7 de noviembre.

“Con el propósito de restaurar los días de vacaciones que fueron reducidos tras la implementación de la Ley 26-2017, conocida como Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, logramos hacer un balance entre la ley original y la que actualmente estaba implementada. Ahora, los servidores públicos podrán hacer uso y disfrute de esta licencia”, expresó el autor de la medida legislativa, Domingo Torres García.

El legislador agregó que la Ley 26-2017 redujo los días de vacaciones de 30 días al año a 15 días en ese término.

“Luego de largos trámites legislativos, el Proyecto de la Cámara 1182 fue aprobado por Cámara y Senado. Esperamos que cuando llegue a la firma del gobernador Pierluisi se convierta en ley. De esta forma, los servidores públicos verían un aumento en sus días de vacaciones como un reconocimiento a su trabajo. Por esa razón, exhorto al Primer Ejecutivo a firmar la pieza legislativa que contó con apoyo multipartita en ambos cuerpos. Es momento de demostrar nuestro apoyo a los servidores públicos que, día a día, dan su mayor esfuerzo para servirle a nuestro país”, sostuvo el legislador del Partido Popular Democrático (PPD).