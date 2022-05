Peñuelas. El gobernador Pedro Pierluisi aseguró que no vislumbra la eliminación de municipios a pesar de la amenaza fiscal que enfrentan con la posible desaparición del Fondo de Equiparación una vez comience el nuevo año fiscal 2022-2023, el próximo 1 de julio.

“Yo no vislumbro la eliminación de municipios”, afirmó a Primera Hora tras ofrecer una conferencia de prensa en Peñuelas.

Por lo contrario, respaldó que se creen consorcios municipales, en el que los más pequeños reciban apoyo directo de aquellos con más recursos, tanto económicos como de infraestructura.

“Lo que sí vislumbro es la utilización de consorcios, que es una manera de aunar esfuerzos de que municipios grandes asuman responsabilidades de municipios más pequeños. Ese es el futuro, pero no así la eliminación de municipios”, indicó a este diario.

La Junta de Supervisión Fiscal paulatinamente se ha encaminado a eliminar el Fondo de Equiparación, cortando así el flujo de dinero de este pote que es administrado por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y compartido entre los pueblos.

Según ha trascendido, esta eliminación afectaría severamente a una veintena de municipios, paralizando la prestación de servicios básicos, como el recogido de la basura y escombros, y servicios a la población envejeciente, entre otros.

“Yo conozco a mi pueblo y sé que todo el pueblo de Puerto Rico, por regla general, quiere tener un alcalde, quiere tener una alcaldesa a quién ir a reclamarle mejores servicios, que interceda por la ciudadanía”, resaltó.

“Cuando se habla de consolidación de municipios, si se está hablando de la eliminación de municipios, a mí me parece que eso no está vislumbrado y no es ni factible. Para tú eliminar un municipio tienes que hacer un referéndum en ese municipio y lograr que la mayoría de los residentes de ese municipio, básicamente, accedan eliminarlo”, agregó.

“Que la Junta ceda”

Pese a que la Junta de Supervisión Fiscal rechazó el presupuesto recomendado por la administración del gobernador de cara al próximo año fiscal por presuntas contradicciones a la ley federal PROMESA, el Primer Ejecutivo aseguró que está “insistiendo en que se mantenga el Fondo de Equiparación”.

Según la Junta, la brecha del presupuesto que propone el gobierno de Pedro Pierluisi es de $100 millones. Sin embargo, el gobernador buscará congelar el Fondo para que se mantenga en $88 millones, suma que fue reducida de $132 millones previo al 2017.

Indicó, además, que busca que no se les requiera a los municipios “hacer una aportación para el costo del Plan Vital, que es un plan de salud estatal, no municipal”.

“En esas batallas hay un frente unido. La Asamblea Legislativa yo estoy seguro que va a hacer causa común con la rama Ejecutiva y yo espero que al final del camino ocurra este año lo que ocurrió el año pasado”, señaló.

“Que la Junta ceda, porque tenemos los fondos necesarios, lo va a certificar el secretario de Hacienda (Francisco Parés Alicea), y no hay razón por la cual tengamos que estar castigando los municipios cuando son nuestros primeros respondedores y rinden servicios esenciales que complementan al gobierno central”, puntualizó.