“No veo con agrado el barril de tocino”

Así de enfático fue el gobernador Pedro Pierluisi sobre su sentir respecto a que la Resolución Conjunta de la Cámara 278 que autoriza el pago a bonistas y a otros acreedores como parte del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), incluya también un barril de $50 millones para ser repartidos por los legisladores.

“Yo sí le hice saber a la delegación de mi partido que no veo con agrado el barril de tocino incluido. El propósito se suponía que fuera incluir en el presupuesto del gobierno el pago acordado de la deuda para que cerremos el año con un presupuesto balanceado que incluye el pago de la deuda reestructurado”, expresó el Primer Ejecutivo en una conferencia de prensa en la que ofreció detalles de la segunda fase de inversión millonario de fondos del Plan de Rescate Americano (ARPA) para el sector cultural.

PUBLICIDAD

Agregó que no le parece razonable incluir una partida de $50 millones para un “barril” justo en el momento en el que hay reclamos de diversos sectores por mejores salarios, retiros dignos y beneficios laborales.

“Se podían hacer reclamos adicionales (en la resolución concurrente), nosotros los hicimos, y la Junta (de Supervisión Fiscal) no le dio paso a algunos de nuestros reclamos, pero ciertamente no me parece que con los temas que estamos hablando, que por ejemplo tengo el reclamo de paramédicos, por mencionar uno, estemos hablando de un barril de tocino cuando sería más productivo incluir el reclamo de alguno de estos sectores que es justo y razonable”, puntualizó Pierluisi quien advirtió que “no la veo con buenos ojos (la resolución concurrente)”.

Posteriormente, la secretaria de prensa del gobernador, Sheila Angleró, confirmó por escrito que el Primer Ejecutivo no firmará una Resolución Conjunta que contenga una partida para que los legisladores distribuyan más de $50 millones. Al disponerse que será distribuido equitativamente, se entiende que cada representante podría distribuir $490,000 y cada senador unos $925,000.

La Resolución Conjunta de la Cámara 278, la cual fue derrotada el pasado jueves pero que se espera sea reconsiderada a petición de la mayoria popular, establece que cada cuerpo legislativo tendrá acceso a $25 millones. El lenguaje de la medida - que sufrió múltiples enmiendas- dispone en el contexto del barril que el dinero se utilizará para “proyectos, equipos y servicios esenciales para los municipios y comunidades”.

El presidente de la Cámara Baja, Rafael “Tatito” Hernández ha defendido la creación del fondo, que no le llama barril, utilizando el argumento que se trata de dinero que no llegaría a las comunidades ni a través del gobierno central ni a través del gobierno federal.

“Los que critican eso son los turistas políticos que van a una comunidad una vez o cuando hay un issue grande”, ha dicho por su parte el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara, Jesús Santa Rodríguez.

“¿Por qué el legislador no puede ayudar? Y caen en el ridículo de criticarnos por asignar eso. ¿Qué rayos hacemos cuando trabajamos el presupuesto?”, cuestionó. “Los que dicen eso (críticas a los legisladores) difaman e insultan a los legisladores de distrito”, agregó.