El gobernador Pedro Pierluisi justificó hoy las intervenciones de la Policía el pasado sábado en Culebra cuando viequenses y culebrenses bloquearon la entrada de embarcaciones a las islas municipio en reclamo de un servicio eficiente de transportación marítima y de la cancelación del contrato millonario otorgado a la empresa estadounidense HMS Ferries.

Pierluisi rechazó que haya habido uso excesivo de fuerza y dijo que no procede ningún tipo de investigación investigativa. En uno de los incidentes captado en varios vídeos en el que se observa a una lancha de la Unidad Marítima de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) arremeter contra manifestantes en kayaks el sábado en el muelle de Culebra. Tres manifestantes fueron arrestados y a dos se les encontró causa por el artículo 240, de “sabotaje a los servicios esenciales”.

PUBLICIDAD

“Lo que yo vi de parte de la Policía fue a unos miembros de la Policía haciendo cumplir la ley. Esa es su función, no vi uso excesivo de fuerza por lo que pude ver en sus intervenciones y es que todos tienen que estar claros, la Policía está llamada a mantener el orden en Puerto Rico y si se comete un delito al frente de la Policía, cualquier miembro de la Fuerza tiene que actuar”, dijo el gobernador a preguntas de periodistas en La Fortaleza.

“Lo que le pido al pueblo de Vieques y al pueblo de Culebra es que confíen en que sí estamos tomando las acciones”, sostuvo Pierluisi, quien contestó preguntas de la prensa tras anunciar, junto con miembros del gabinete, las medidas que tomará el gobierno para hacer cumplir durante los días libres de Semana Santa las órdenes ejecutivas y administrativas sobre la pandemia del COVID-19.

“Reconozco y me solidarizo y me solidarizo con el pueblo viequense y el pueblo culebrense, llevan tantos y tantos años con esta lucha. Yo mismo la he denunciado gran parte de mi vida. Recientemente con la avería de embarcaciones tuve que activar la Guardia Nacional y ahora tenemos dos embarcaciones de la Guardia Nacional y otra barcaza de una entidad privada para ayudar en las circunstancias que se han dado”, sostuvo.

Dijo que tras la declaración de emergencia que emitió el pasado 14 de marzo sobre el problema de transportación a las islas municipio, “habrá más de cinco embarcaciones sirviéndole a ambas islas”.

PUBLICIDAD

“Reconozco que los residentes de ambas islas tienen el derecho de protestar, de manifestarse, ahora que esté claro, nadie tiene el derecho de interrumpir los servicios esenciales del gobierno. Es más es delito interrumpir los delitos esenciales del gobierno, incluyendo el servicio de transportación de pasajeros y de carga a la Isla Nena y a Culebra”, recalcó.

Dio que “la solución permanente es cuando la alianza público privada entre en funciones”. Se refirió al contrato por un término de 23 años, a un costo de unos $34 millones anuales, otorgado el pasado año a la empresa HMS Ferries “Eso ya está encaminado y hubo todo un proceso competitivo. Estoy seguro que esa entidad que fue escogida, brinda servicio de transportación a Nueva York y Rhode Island va a hacer la diferencia”, indicó.

“Pido a todo el pueblo de Puerto Rico que hay que respetar tanto a la Policía como al propio gobierno. Jamás debemos interrumpir servicios esenciales del gobierno. Podemos protestar todo lo que querramos, manifestarnos, pero no interrumpir los servicios esenciales del gobierno porque ahí pagan justos por pecadores”, sostuvo el Gobernador.

Defendió el nombramiento de Jorge Droz como nuevo jefe de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), pese a las quejas de residentes de Vieques y Culebra de que no se les tomó en consideración. “Estuve en comunicación con ambos alcaldes, consideramos varios candidatos incluyendo a uno que reside en Vieques, pero la queja me llego del propio alcalde de Culebra de que no se nombrara a nadie de Vieques porque puede terminar favoreciendo a la gente de Vieques”, dijo Pierluisi.

Indicó que Droz “tiene amplias cualificaciones, 35 años en la industria y sabe lo que tiene que hacer”.