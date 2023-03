El licenciado Luis Dávila Pernas será el nuevo director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, en inglés) tras la renuncia de Carmen Feliciano el pasado mes, anunció este martes el gobernador Pedro Pierluisi.

Dávila Pernas, quien fungió como subdirector de PRFAA en el 2017, comenzará sus funciones el próximo 20 de marzo.

“Estoy sumamente honrado por la designación que me hiciera el gobernador Pedro Pierluisi. A través de mi carrera profesional, he dedicado muchos años de trabajo y esfuerzo a los asuntos prioritarios de Puerto Rico en el ámbito federal. Hoy más que nunca me siento preparado y listo para asumir la dirección de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico”, expresó Dávila Pernas en un comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

Su experiencia laboral incluye asesoría a clientes privados sobre asuntos de índole legislativo, administrativo y de política pública, a quienes ha representado en el Congreso, la Rama Ejecutiva federal y los gobiernos estatales, según informó La Fortaleza. Se indicó que es experto en temas de recuperación de desastres, el Plan de Rescate Americano, la Ley Bipartidista de Empleo e Inversión en Infraestructura, Medicare y Medicaid.

Obtuvo un bachillerato en Administración de Empresas de Florida International University y un juris doctor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Posteriormente, fue admitido como abogado en Puerto Rico, en el Distrito de Columbia y el Primer Circuito de Apelaciones. Desde el 2017 ha sido miembro del Comité Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos, en su capacidad como national committeeman de Puerto Rico.

“Agradezco al licenciado Dávila Pernas por aceptar esta encomienda. Su experiencia y su conocimiento serán de gran beneficio para continuar impulsando las prioridades de Puerto Rico en la capital federal. Precisamente, hace seis años fue subdirector de esta oficina por lo que además cuenta con el conocimiento administrativo que se requiere para dirigirla”, manifestó por su parte el gobernador.

“Todavía nos queda mucho trabajo en Washington para lograr el trato igual que merecemos todos los ciudadanos americanos que vivimos en la Isla y sé que el licenciado Dávila Pernas será una pieza clave para continuar adelantando la agenda de nuestro gobierno en la capital federal”, sostuvo Pierluisi.

La pasada directora de PRFAA culminó sus funciones el pasado 28 de febrero para trabajar en la organización UnidosUS.