El gobernador Pedro Pierluisi nominó esta tarde al juez del Tribunal de Apelaciones, Roberto Rodríguez Casillas, al cargo de juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, una designación que no será “prioritaria” en la agenda del Senado, advirtió el presidente de ese cuerpo legislativo, José Luis Dalmau Santiago.

El Primer Ejecutivo hizo el anunció al mediodía del domingo en el Antiguo Casino, en San Juan, donde también designó para el cargo de secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos al licenciado Gabriel Maldonado González.

“Como gobernador para mí es un inmenso honor anunciar que estaré nominando al juez Rodríguez Casillas al cargo de juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Su hoja de trabajo y servicio así como sus conocimientos e historia de vida hablan por sí mismos. El juez Rodríguez Casillas lleva 24 años ejerciendo la profesión de jurista, cargo que ha llevado con los más altos estándares de ética y de justicia. Sus nombramientos como juez municipal, juez superior y juez del Tribunal de Apelaciones han contado con el aval de todos los que han evaluado sus credenciales y su trabajo, sin distinción de ideologías políticas”, sostuvo el gobernador, quien solicitó a los miembros del Senado que cuando reciban el nombramiento del juez Rodríguez Casillas realicen una evaluación justa y en sus méritos y que examinen su extraordinaria trayectoria por el bien de Puerto Rico.

El escaño en el Supremo permanece vacío tras la entonces jueza asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez se acogiera al retiro obligatorio cuando cumplió 70 años el 24 de diciembre de 2020.

Se informó que Rodríguez Casillas, quien es producto del sistema público de enseñanza, tiene un bachillerato en Artes y Administración Comercial de la Universidad Interamericana (UIPR) y un juris doctor de la Universidad de Puerto Rico. También, una maestría en Justicia Criminal de la UIPR y otra en Creación Literaria de la Universidad del Sagrado Corazón.

Tras el anuncio el juez Rodríguez Casillas -quien estuvo acompañado de su esposa, Nitza Santiago Flores, y su progenitora, Nilsa Casillas Betancourt - ofreció un mensaje en el que hizo un recorrido de lo que ha sido su vida desde que hace 40 años, precisamente un día como hoy, tuvo un accidente a solo meses de graduarse de la escuela superior José de Diego, en Mayagüez.

Relató que cuando tenía 17 años sufrió una caída desde unas gradas de una cancha de baloncesto que le ocasionaron fracturas en las cervicales 5 y 6, lo que provocó que quedara imposibilitado de volver a caminar.

“Me dijeron que lo que me quedó clarito fue la mente... entonces, me dije: si hay que estudiar, vamos a estudiar”, narrando que su interés para entonces era ser soldado, una ilusión que pronto cambió por el anhelo de ser abogado y juez.

“Para mí estudiar me abrió a un mundo de posibilidades”, expresó al recordar que aunque tenía dificultades con las matemáticas, y hasta tuvo que repetir esa clase en la universidad, trabajó fuerte y sin titubeos por cumplir su sueño profesional. Rememoró que logró estudiar derecho gracias a una beca que le otorgaron en la Universidad de Puerto Rico.

“No voy a pensar en mi conveniencia cuando vaya a decidir... voy a pensar en el país. Acepto la nominación y me someto al pueblo de Puerto Rico con una petición: que no se me juzgue por mi silla de ruedas sino por lo que yo he hecho como juez”, exhortó.

En cambio, el juez Rodríguez Casillas pareciera tener algunos obstáculos en su nombramiento, luego que el presidente del Senado advirtiera mediante declaraciones escritas que tuvo comunicación con el gobernador el pasado 5 de enero en el que le dejó saber su sentir sobre el nombramiento, uno que considera “en estos momentos innecesario”.

“En consecuencia, no es un asunto prioritario en la agenda del Senado de Puerto Rico...una vez más el Gobernador insiste en tomar decisiones a sabiendas de que se coloca en posición adversativa con la Asamblea Legislativa. Como parte del consejo y consentimiento, le he expresado al Gobernador, sin ambigüedades, nuestra posición de que esa vacante no debe ser llenada en estos momentos. Mi posición es invariable. Invito al Gobernador a rectificar la ruta de intentar imponer su criterio y enfocarse en trabajar en el consenso que se requiere en un gobierno compartido”, acotó Dalmau Santiago.

Enseguida el Primer Ejecutivo respondió. “Voy a decir lo que tengo que decir: esta vacante está creada por la ley y la ley se cumple. Existen nuee posiciones de jueces asociados y una de jueza presidenta. Me tomé mi tiempo, pero encontré la persona idónea para esta vacante. No pudiera entender cómo pudiera haber objeción a su nombramiento a base de sus méritos, trayectoria e historia de vida”, manifestó en conferencia de prensa.

Nombramiento al Departamento del Trabajo

Durante la conferencia de prensa se anunció también que la nominación al puesto de secretario del Departamento del Trabajo recayó en el licenciado Maldonado González. La vacante en la agencia surgió tras la renuncia de Carlos Rivera Santiago el pasado 31 de diciembre.

El actual designado a la silla del Trabajo posee un bachillerato en Artes con concentración en Relaciones Laborales y un juris doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Una de sus primeras experiencias de trabajo la realizó en el Departamento del Trabajo, específicamente en el Negociado de Conciliación y Arbitraje, y se ha especializado en las áreas de derecho laboral y de empleos, contribuciones, litigación de casos civiles y comerciales, arbitraje, apelaciones y derecho administrativo.

Se informó que el nominado -quien sería juramentado hoy mismo a su puesto- se desempeñaba hasta este fin de semana como jefe de personal de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, por sus siglas en inglés).

También se ha destacado como asesor legal general y en Asuntos Legislativos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la Compañía de Fomento Industrial y la Compañía de Comercio y Exportación. También fue oficial jurídico del Tribunal Supremo de Puerto Rico, fungió como asesor legal y trabajó con proyectos especiales en la Oficina del Gobernador en el 2012.

“Su trasfondo de más de 10 años de experiencia evidencia que cuenta con herramientas diversas para ejecutar el cargo al que le estoy designando y reconozco su conocimiento de las leyes laborales y del funcionamiento del Gobierno, lo cual significa que no llega a improvisar, que es un aliado del sector trabajador y que cree firmemente en un Puerto Rico próspero”, sostuvo el Primer Ejecutivo.

Durante su mensaje Maldonado González destacó que su compromiso en la agencia es “dar mejor calidad de vida y beneficios a los trabajadores”.