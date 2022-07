El gobernador Pedro Pierluisi y cerca de 20 gobernadores y gobernadoras de los estados y territorios de Estados Unidos participaron de la reunión anual de verano de la Asociación Nacional de Gobernadores (NGA, en inglés), donde se abordaron temas enfocados en la educación y el turismo.

“Desde el 1908, la Asociación Nacional de Gobernadores ha estado activa procurando adelantar causas que tienen los gobernadores y gobernadoras en común. A pesar de que cada estado y territorio tiene sus propias necesidades, es un hecho que hay asuntos relacionados a la educación, la salud y la economía que todos podemos consentir e intercambiar ideas que puedan ser de beneficio mutuo”, detalló el Primer Ejecutivo.

En el evento, que se llevó a cabo en la ciudad de Portland, en Maine, Pierluisi explicó cómo se han utilizado los fondos federales provenientes de la Ley de Rescate Americano (ARPA, en inglés) que llegaron a Puerto Rico tras la pandemia del COVID-19, específicamente los que se utilizaron para incentivar el sector turístico mediante la asignación de más dinero a la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) y la Organización de Mercadeo de Destino (DMO).

“Esto ha tenido excelentes resultados y la ocupación de cuartos noches tiene cifras históricas, por lo que pude compartir con los gobernadores y otros invitados esa experiencia positiva que hemos tenido en Puerto Rico”, sostuvo Pierluisi.

Asimismo, se presentaron las iniciativas del nuevo liderato de la Asociación, cuya presidencia estará a cargo del gobernador de New Jersey, Phil Murphy.

El nuevo presidente tiene como objetivo los temas relacionados a la salud mental en los jóvenes, así como mejorar aspectos relacionados a la salud maternal y de infantes. Igualmente, los gobernadores dialogaron sobre las prioridades de legislación una vez comience el nuevo Congreso tras las elecciones de noviembre.

El foro “The Return of Travel and Tourism” estuvo compuesto por el presidente y CEO de Longwoods International, Amir Eylon y el presidente de Visit Baltimore, Al Hutchinson. También, de la directora ejecutiva de la Oficina de Turismo de Massachussets, Keiko Matsudo Orrall y el presidente de The Brand USA, Chris Thompson.

De otro lado, la discusión en la sesión dedicada al tema de ciencias de la computación “K-12 Computer Science Education” estuvo liderada por el presidente de DEKA R&D, Dean Kamen y por el CEO de Intel, Patrick Gelsinger. Ambas empresas dedicadas a las ciencias en tecnología e innovación.

Por otro lado, Pierluisi también se reunió con la embajadora británica en Estados Unidos, Karen Pierce, con quien dialogó sobre las oportunidades de inversión en la Isla incluyendo las industrias de aeroespacial y turismo. Además, fue abordado por varios gobernadores sobre la reconstrucción en curso en la Isla.

“El Congreso acaba de aprobar legislación para mejorar la infraestructura en toda la nación americana y los gobernadores queremos aunar esfuerzos y comparar acciones para hacerlo en el menor tiempo posible”, puntualizó.