Al dejar a la luz su devoción católica, el gobernador Pedro Pierluisi llamó este Viernes Santo a los puertorriqueños a seguir el ejemplo de Jesucristo.

“Durante este Viernes Santo, recordamos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Un suceso de gran amor y devoción por nosotros. Sigamos Su ejemplo de darlo todo por los demás”, manifestó en las redes sociales.

Durante este Viernes Santo, recordamos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Un suceso de gran amor y devoción por nosotros. Sigamos Su ejemplo de darlo todo por los demás. #ViernesSanto pic.twitter.com/3yQpDebyjs — Pedro R. Pierluisi (@pedropierluisi) April 15, 2022

Esta no es la primera ocasión que el mandatario muestra su devoción. En el pasado dejó conocer su religiosidad cuando el arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, estaba en medio de la controversia por el Altar de la Patria.

PUBLICIDAD

En aquella ocasión, dijo que “yo tengo mis deferencias ideológicas con el arzobispo, porque soy católico. Soy de los primeros que no me agrada cuando entra en asuntos puramente políticos e ideológicos. La Iglesia está para profesar la fe; no para promover estos temas. No me consta que le hayan pedido la renuncia por esas razones, pero si lo que han pedido es que cese de estar incursionando en la política partidista en Puerto Rico, me uno”.

Por otro lado, el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, invitó a la reflexión.