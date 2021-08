El gobernador Pedro Pierluisi presentará este próximo lunes una nueva orden ejecutiva para tratar de frenar el repunte de COVID-19 que se registra en la actualidad en la Isla.

Así lo informó este viernes el secretario de Salud, Carlos Mellado, tras participar de una actividad de la Asociación de Hospitales en el hotel Caribe Hilton, en San Juan.

“Viene una orden ejecutiva”, afirmó el titular, al establecer que será este lunes cuando el gobernador se pronunciaría al país.

Mellado no detalló, sin embargo, cuáles son sus recomendaciones para lograr una disminución en el alza de casos. Esto, a pesar de que se ha comenzado a hablar de la posibilidad de imponer una Ley Seca, en la que se prohíbe la venta, estipendio y consumo de bebidas alcohólicas, así como regresar al toque de queda. Estas recomendaciones las han dado el presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá, así como la Coalición Científica.

PUBLICIDAD

Lo que sí reafirmó Mellado, durante la conferencia de prensa que realizó, fue en la necesidad de tomar más restricciones en momentos en que la cifra de personas hospitalizadas por COVID-19 aumentó a 521 y en que las muertes siguen en incremento.

“Hay que seguir reforzando la vacunación y restricciones hasta que podamos tener más personas vacunadas”, manifestó.

Mellado urgió a las personas a no esperar por las restricciones que imponga Pierluisi. Dijo que ya es momento de que la ciudadanía tome una acción a favor de su salud.

“Mi llamado ahora mismo es: Oye, no esperemos que el gobernador diga lo que vaya a decir. Corran a vacunarse los que nos se han vacunado. No se quiten la mascarilla, no se aglomere. Oye, es sencillo. Así no te va a dar COVID”, precisó.

Se le cuestionó al titular si habría la posibilidad de regresar a un “lockdown”. Pero, no dio una respuesta precisa. Dejó las decisiones en manos del primer ejecutivo.

“El gobernador es quien toma esa decisión. Ciertamente, yo lo dije ayer en un contexto de, creo de molesto, frustrado. No frustrado, porque yo nunca voy a estar frustrado, pero sí como que, contra. ¿Qué estamos esperando para poder actuar como ciudadanía? ¿Qué estamos esperando para que la gente entienda, tenga conciencia de que tienen que tener la mascarilla, de que no se pueden aglomerar? Y el gobernador lo ha dicho, ha sido bien enfático y bien claro. Esto no está escrito en piedra. Esto es movible y esto cambia. La decisión que él tome, pues, la vamos a tratar”, manifestó.

PUBLICIDAD

Asimismo, el secretario dijo sentirse “triste” y “molesto”, porque todavía hay muchas personas sin vacunarse. En varias ocasiones, reiteró que la inoculación es la clave para bajar la cantidad de casos de COVID-19 que se registra en la Isla. También abogó por el uso de la mascarilla y por evitar las aglomeraciones.

El funcionario también expresó incredulidad de personas que piden un cierre del país para disminuir los casos, pero no creen en la vacunación.

“Aquí hay puertorriqueños que se quejan de que el gobierno está obligando a vacunar. Entonces, piden que cierren. Entiende. O sea, yo no tengo que cerrar a Puerto Rico para cuidarme. Esa parte como que yo todavía no la puedo comprender”, manifestó.

Más, sin embargo, Mellado avaló actividades multitudinarias para personas vacunadas y con los cubrebocas. Dijo que esta es la única manera con la que “podemos disfrutar a Puerto Rico”.

“Lo que sucede es lo siguiente. Tenemos unas herramientas ahora mismo. La herramienta número uno es la vacunación. En el momento dado en el que vino la variante Delta, empezamos a ver que personas que estaban vacunadas se infectaron. Por lo tanto, volvemos al uso específico de la mascarilla y todavía hay muchas cosas que se pueden hacer más”, expuso, al resumir por qué cree necesario tomar restricciones adicionales.

El secretario de Salud, sin embargo, opinó que no se deben tomar más medidas contras las escuelas. Estipuló que los protocolos locales son más restrictivos que los propuestos por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés). Además, destacó que los niños necesitan la interacción y que la mortalidad de los niños “es prácticamente cero”.