Los líderes de las delegaciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes y el Senado, respectivamente Carlos “Johnny” Méndez y Thomas Rivera Schatz, se reunieron con el gobernador Pedro Pierluisi para discutir diversos temas, incluyendo “varias medidas que el gobernador va a presentar”.

De acuerdo con Méndez, el gobernador entregaría esas medidas entre hoy en la noche y mañana. No adelantó ningún detalle sobre las mismas, pero aseguró que en cuanto se circulen podrían hablar sobre las mismas.

“Fue una reunión muy cordial. Hablamos de varias medidas que el gobernador va a presentar. Continuamos enfocados en la obra de gobierno que está realizando la administración, y seguir provocando que la Asamblea Legislativa actúe sobre los nombramientos que todavía tiene pendiente, y también sobre los proyectos de ley que se han radicado por parte de la Administración que no han sido atendidos”, comentó Méndez.

Agregó que las prioridades “son desarrollo económico, la distribución de los fondos de reconstrucción, que se utilicen los fondos de CDBG-DR para el pareo de varios proyectos. El gobernador uno de los asuntos que mencionó fue su preocupación para resolver ya de una vez por todas lo que es la transportación marítima para los residentes de Vieques y Culebra”.

Por otra parte, Rivera Schatz afirmó que el gobernador mantiene su respaldo a los nombramientos que ha sometido ante la Legislatura, y llamó a considerarlos.

“Ante la ausencia de diligencia y de acción de la Asamblea Legislativa que controla el Partido Popular (Democrático) nosotros hemos estado presentando legislación, el gobernador ha estado presentando legislación, hemos estado invitando a que se consideren los nombramientos para que el gobierno siga funcionando. Uno de los objetivos principales que tiene el gobierno de Puerto Rico es que podamos regresar a la normalidad. Y hemos estado, a pesar de todas las circunstancias, procurando que los controles que hay que establecer por razón del COVID, garanticen el término de la salud de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, pero al mismo tiempo no provoquen un cierre que entonces lesione otros elementos que son importantes en nuestra vida cotidiana como por ejemplo la economía”.

Méndez y Rivera Schatz condenaron la ausencia de diligencia de parte de los actuales presidentes legislativos poniendo como el ejemplo el hecho de “la Cámara no sesiona esta semana y el Senado sesionó ayer, pero no sesiona el resto de la semana”.

“No hay, aparte de diligencia, no hay agenda y no hay prioridades dentro de esa agenda legislativa del Partido Popular”, condenó Méndez. “No hay razón para que no estén sesionando. Ninguna”.

“Hay cerca de 25 proyectos de administración que se podrían estar atendiendo. Hay decenas de iniciativas legislativas tanto de Cámara como Senado que se podrían estar atendiendo. Hay sobre 50 nombramientos que no se han atendido”, afirmó Rivera Schatz, agregando que no se estaban atendiendo “por pura vagancia”.

A preguntas de Primera Hora sobre si en la reunión se había hablado sobre alguna acción legislativa para atender el problema de la violencia de género, el líder senatorial repasó que durante el cuatrienio pasado “cuando controlábamos no solo el Ejecutivo sino inclusive el Legislativo, aprobamos muchas legislaciones tanto en Cámara como Senado para proteger a la mujer, en términos de justicia salarial, en términos de protección cuando son víctimas de acoso o de violencia. Aprobamos una ley de armas que tiene unas disposiciones específicas para las mujeres que son víctimas y le da una herramienta adicional”.

Rivera Schatz, aseguró que, en cambio, “el Partido Popular no ha tenido ninguna legislación de impacto, sobre ningún tema que afecte la vida cotidiana, no digamos de las mujeres, sino de ningún sector de la población”.

El líder senatorial también condenó que la Junta de Supervisión Fiscal solo aprobara $200,000 de los $7 millones que solicitó el gobernador “para establecer un plan de acción conforme y en sintonía con la declaración de emergencia” por la violencia de género.