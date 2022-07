“Por cada cuestión negativa que pueda reseñarse hay 10 positivas que también se pueden reseñar”.

Así reaccionó el gobernador Pedro Pierluisi a las expresiones que hizo durante el fin de semana el exponente urbano Bad Bunny -quien arremetió contra LUMA Energy y las deficiencias del gobierno y quien se refirió al mandatario y al resto de políticos de la isla “que se creen dueños del país” como unos “mamabi...”.

En un tono apacible el Primer Ejecutivo agregó que en Puerto Rico “todos respetamos y apreciamos la libertad de expresión, incluyendo en conciertos y eventos artísticos”.

“Eso es lo que puedo decir y me alegro que los conciertos se llevaron a cabo, que estuvieron altamente concurridos y que el pueblo se los disfrutó”, agregó el mandatario que fue cuestionado sobre el particular por la prensa tras participar como orador principal de la reunión anual del comité central del Partido Demócrata en Puerto Rico, una actividad llevada a cabo en un vestíbulo del Hyatt Hotel, en San Juan.

Durante la serie de conciertos “Un verano sin ti” el artista Benito Martínez Ocasio -nombre de pila del exponente urbano- aprovechó espacios de interacción con el público para expresar el malestar que como ciudadano y residente de la isla siente con el manejo de varias crisis, incluyendo la energética.

Sus expresiones han creado malestar en algunos sectores -incluyendo al legislador Jorge “Georgie” Navarro- quien catalogó lo acontecido como una “falta del respeto” hacia el gobernador.

¿Pero no cree usted que las declaraciones de Bad Bunny representan el sentir de una gran parte de la población disgustada, no solamente con LUMA Energy, sino con la ejecutoria de los gobiernos?, se le inquirió al Primer Ejecutivo.

“Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por atender las necesidades del pueblo en diversas áreas. Por ejemplo, en la lucha contra la criminalidad para mejorar nuestro sistema de educación, nuestro sistema de salud para mejorar nuestra infraestructura, ahora que estamos en esta reconstrucción, para combatir, por ejemplo, la pandemia. Nosotros no paramos, no descansamos. Y en el caso del LUMA, todos los que estamos en posición de hacerlo vamos a seguir fiscalizando a LUMA para que mejore sus servicios. O sea, que uno siempre está atento a los reclamos y haciendo todo lo que puede por atenderlo”, respondió.

¿Le preocupa la imagen a nivel internacional que reseña lo que ocurre con Bad Bunny y con relación a lo que está ocurriendo?

“No, realmente Puerto Rico, tiene tanto que ofrecerle al mundo. Brillamos en tantas áreas que en las que podamos estar un tanto rezagados son las menos. Puerto Rico es espectacular. Y aquí la realidad es que la economía se está comportando muy bien y queremos que siga así. Y la realidad es que el turismo es clave para nuestro futuro y queremos que siga creciendo. Así que por cada cuestión negativa que pueda reseñarse, hay diez positivas que también se pueden reseñar”, puntualizó.

De otra parte, el Primer Ejecutivo reconoció la inyección económica que suponen los conciertos de la figura del llamado “Conejo Malo”-quien llenó a capacidad, tres días consecutivos, el Coliseo de Puerto Rico. Cada día hubo una asistencia de sobre 18,000 personas.

“(Ha sido) excelente. Puerto Rico se ha convertido en un destino de entretenimiento a nivel mundial y queremos que siga siéndolo. Cada vez que yo tenga la oportunidad de apoyar eventos artísticos, cualquier evento que se pueda proyectar, no solo en Puerto Rico, sino fuera, lo voy a hacer porque eso es lo que queremos. Que sigan visitándonos, que se muden para acá, que inviertan aquí. Así que ese es mi compromiso”, manifestó Pierluisi.

Ante el conservadurismo y rechazo de algunos, Bad Bunny aprovechó el concierto del sábado para argumentar las razones por las que entiende que el gobierno le falla constantemente al pueblo.

“Es una falta de respeto, el desplazamiento de mucha gente boricua que se tiene que ir de aquí, de Puerto Rico. Es una falta de respeto que Puerto Rico se quede sin luz todos días, una cinco, cuatro veces, y a mí nadie me lo cuenta. A mí nadie me cuenta esto. ¿Saben por qué? Porque yo vivo aquí. Yo vivo en Puerto Rico. Yo no me he mudado”, dijo el artista, según se desprende de varios vídeos publicados por los asistentes al evento musical.

“¿Saben qué es una falta de respeto? El sueldo a los maestros, el sueldo a los policías, eso es una falta de respeto. Es una falta de respeto que se sigan cerrando escuelas año tras año. Es una falta de respeto que haya gente en este país que no tenga acceso a un hospital y a un sistema de salud digno”, agregó el exponente de 28 años que también aprovechó el espacio para defender “el buen trabajo” que hicieron sus padres en la crianza que le han dado. Dijo que su mamá, su papá y su familia le inculcaron siempre valores y respeto y lo convirtieron en “el ser humano que soy”.

“Mi familia me enseñó sobre el respeto... a respetar a la gente, pero darme a respetar también. Y yo entiendo, yo estoy consciente que decirle mamab... a alguien es una falta de respeto”, explicó quien expuso punto por punto el porqué de su molestia - y del pueblo- con el gobierno de Puerto Rico.

“Es una falta de respeto que sigan tratando de engañarnos y cogernos de pend..., pero se cogieron con la generación que no se va a dejar, puñe... Y yo no quiero ser el más revolucionario, el más rebelde. Yo no quiero ser, qué se yo como quieran llamarme, el más independentista. Esto no se trata de ideales políticos. Esto no es nada contra los estadistas, de los estadolibristas... esto se trata de dignidad y respeto de un país que está cansado de que nos cojan de pendej... años tras año. Y que las generaciones que van creciendo, la generación que van conmigo está consciente de eso, de que tiene la voz, de que tiene la fuerza y de que no nos vamos a dejar faltar el respeto nuevamente. Y esto no de un día para otro, esto es poco a poco, yo lo sé, esto es paso a paso, pero poco a poco se está sintiendo la fuerza y ellos lo saben. Por eso tienen miedo”, puntualizó el exponente de “Me porto bonito”.

LUMA a Bad Bunny

La empresa LUMA Energy respondió el viernes a los comentarios del artista urbano que, durante el concierto del jueves, acusó al consorcio de manejar deficientemente la energía eléctrica de la isla.

“El peor sistema eléctrico. Se los digo yo, está cabr... que yo haga uan gira en el mundo entero, y lo que les voy a decir ahora no es un chiste. El único lugar donde cuando me voy a presentar tengo que poner como 15 plantas eléctricas industriales es aquí, porque no puedo confiar en el sistema eléctrico de Puerto Rico. LUMA pa’l caraj...”, explicó el cantante en el concierto del jueves ante miles de fanáticos que apoyaron sus expresiones.

Por su parte, la empresa envío unas declaraciones escritas en la que adujo a que “ninguna empresa puede superar” los “grandes desafíos de infraestructura en solo un año”. Agregaron que apuestan a los 3,000 hombres y mujeres que trabajan en el consorcio “efectuando avances significativos en la transformación y modernización de la red eléctrica para nuestros 1.5 millones de clientes”.

“Compartimos la frustración que tienen todos nuestros clientes con la confiabilidad del sistema eléctrico de Puerto Rico que ha sufrido años, si no décadas, de abandono y mala administración por parte de la AEE y la UTIER. El pueblo de Puerto Rico, incluido Bad Bunny, merece algo mejor y estamos comprometidos en atender las fallas de la AEE y la UTIER”, reaccionó LUMA.

“De cara al futuro, estamos decididos a construir un sistema eléctrico que supere estas fallas del pasado y del que el pueblo de Puerto Rico finalmente pueda sentirse orgulloso”, se agregó.

LUMA Energy asumió hace poco más de un año la operación, mantenimiento y modernización de la red eléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por medio de una alianza público privada. Durante este tiempo la compañía no ha estado exenta de investigaciones, señalamientos por irregularidades que han provocado serios apagones y malestar público por un pobre servicio.

En la memoria colectiva está lo ocurrido el pasado 6 de abril cuando la isla se quedó a oscuras tras ocurrido un apagón tras una falla con el interruptor de aceite en la unidad #5 de la central Costa Sur, en Guayanilla, un área operada por LUMA Energy. Aunque han presentado varios informes al Negociado de Energía de Puerto Rico, el consorcio no ha podido proveer la causa exacta del apagón y han advertido que la pesquisa y las posibles respuestas a lo ocurrido pudieran proveerse en septiembre. La empresa contratada por LUMA para realizar la pesquisa fue Exponent, una empresa con sede en California que ha cobrado $200,000 por el análisis.