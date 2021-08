El gobernador volvió a defender este viernes al secretario de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, y reiteró que goza de su confianza.

Las expresiones las hizo justo cuando el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, pidió la renuncia del funcionario por, entre otras cosas, impedirle el paso a la representante Mariana Nogales a una actividad que se realizaba en Arecibo, así como porque “se ha caracterizado por tomar decisiones contradictorias e inconsistentes; y a promover acciones contrarias a su deber ministerial de proteger los recursos naturales, como la tala irresponsable e indiscriminada de árboles”.

Pierluisi, antes de conocerse de estas expresiones, estipuló que “si no la gozara (de su confianza), pues, no estaría ahí”.

PUBLICIDAD

Reconoció que hay múltiples protestas contra el funcionario por decisiones controvertibles, como la construcción de una piscina en el condominio Sol y Playa en Rincón. No obstante, dijo que estas manifestaciones pueden ser normales.

“Si es que las protestas se permiten en todo Puerto Rico y eso le puede suceder a cualquiera. Cada que vez que se toman decisiones van a haber personas a favor y personas en contra. Uno cuando está en el gobierno está expuesto a eso y esa no puede ser factor determinante para la toma de decisiones. Si fuera ese el factor determinante se paralizaría el gobierno. Aquí hay que tomar las decisiones que uno entienda son las correctas y las mejores para el pueblo de Puerto Rico, irrespectivamente de si haya protesta o no haya protesta. La protesta se respeta, pero realmente el criterio no debe ser en función a eso”, puntualizó Pierluisi a la prensa, tras participar de la convención del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González, en Miramar.