El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia afirmó este jueves que, aunque lamenta lo ocurrido con sus primos Walter Pierluisi Isern y Eduardo Pierluisi Isern, quienes se declararon culpables de corrupción ante el tribunal federal, el hecho que estén ante el tribunal demuestra que no hay impunidad ante los actos de corrupción.

“Lo que hoy se demostró es que en Puerto Rico no hay impunidad. No importa quién sea, si le falla al pueblo, si comete un acto de corrupción, va a tener que responder”, afirmó el gobernador.

“En este caso, estamos hablando de familiares míos, dos primos, que le fallaron a mi familia, le fallaron al pueblo, y ahora se enfrentan a severas penas. Hablo de pérdida de su libertad, pago de cuantiosas multas. Se está haciendo justicia, como debe ser”, agregó Pierluisi Urrutia, en declaraciones ofrecidas luego de participar de un homenaje a miembros del Regimiento 65 de Infantería, conocidos como Los Borinqueneers.

PUBLICIDAD

El gobernador aseguró que estaba muy molesto con la situación, pues el caso de sus primos implica fondos federales que tenían como destino asistir a las personas que viven en residenciales públicos y que necesitan esos recursos.

“Obviamente, a mí me apena la situación en el plano personal, pero me molesta enormemente porque a fin de cuentas estamos hablando de apropiación ilegal de fondos federales que estaban destinados para administrar residenciales públicos. Y eso a mí me toca de cerca, porque mi padre fue secretario de la Vivienda por ocho años y se dedicó en cuerpo y alma a atender a los residentes de residenciales públicos, entre otras cosas”, sostuvo el gobernador.

El primer mandatario fue enfático en dejar saber su molestia hacia sus primos, los hermanos Pierlusi Isern, que aseguró “empañan mi apellido”.

“Estos dos primos tienen mi apellido. O sea, que lo han hecho, empaña mi apellido. Así que esto a mí me duele, me enfurece”, afirmó.

“Pero lo importante, a fin de cuentas, es que no hay impunidad. Que no importa quién, a quién conozca, de dónde venga, de quién sea familia, si falla, va a tener que responder, ya sea ante las autoridades federales, en este caso son esas porque estamos hablando de fondos federales, pero puede ser ante nuestras autoridades cuando estamos hablando de fondos estatales”, insistió Pierluisi Urrutia.

A preguntas de sí se podía hacer algo más para combatir la corrupción, el gobernador citó expresiones del miércoles del secretario de la Vivienda, William Rodríguez, quien explicó que el programa de administración de residenciales públicos, “que ya lleva casi 30 años”, es objeto de auditorías anuales, tanto por personal del Departamento de Vivienda como de la Oficina de la Contralor. Agregó que el secretario indicó que, ahora mismo, también están llevando cabo “una auditoría exhaustiva para ver si detectan otra irregularidad y actuar, referir, porque, otra vez, son las autoridades federales las que atenderían cualquier irregularidad”.

PUBLICIDAD

El gobernador resaltó que, en este caso de corrupción que involucra dos primos suyos, “no hubo ningún funcionario público envuelto en este asunto”.

“Hemos tenido otros casos recientes de corrupción en los que hemos tenido funcionarios públicos, fueran alcaldes, o fueran legisladores. Este no es el caso aquí. Estamos hablando de contratistas”, indicó.

Se reafirmó en que las autoridades, tanto federales como estatales, “tienen una función, y la están cumpliendo”, e hizo un llamado a la ciudadanía en general “que si detecta cualquier irregularidad o cualquier posible acto de corrupción, la denuncie. La denuncie a las autoridades, las nuestras y las federales. Porque aquí hay un compromiso firme, fuera de líneas partidistas, en contra de la corrupción”.

“Otra vez, hoy se está haciendo justicia, como deber ser. Y yo espero que sirva de lección para otros que quizás puedan caer en la misma desgracia”, afirmó el gobernador.