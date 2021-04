El gobernador Pedro Pierluisi retiró este sábado el nombramiento de la designada secretaria de Educación, Elba Aponte, porque el Senado sometió un informe negativo para su confirmación.

La información la dio a conocer el propio ejecutivo en unas declaraciones escritas.

“Durante la tarde de hoy, fui informado sobre la decisión de la mayoría de los miembros de la Comisión de Nombramientos del Senado en cuanto al informe que no recomienda a la profesora Elba Aponte para ser confirmada como secretaria de Educación. Luego de conversaciones con la profesora Aponte estoy retirando su nombramiento”, detalló.

Pierluisi, sin embargo, defendió la hoja profesional de Aponte, quien antes de ocupar la silla en Educación fue presidenta de la Asociación de Maestros.

“La profesora Aponte tiene todas las cualificaciones y ha sido fundamental al encaminar la reapertura de escuelas de manera segura, como se hizo. Además, priorizó siempre la educación de los niños y niñas del sistema público de enseñanza. Solo tengo palabras de agradecimiento por su desprendimiento y compromiso con la educación de nuestras próximas generaciones. Estoy seguro de que va a continuar contribuyendo a nuestro pueblo”, indicó.

El gobernador no anunció, de inmediato, quién se quedará frente a la agencia.

“Estaré informando prontamente quién será la designación interina. Continuaremos trabajando, sin pausa, para que como he dicho antes, nuestras escuelas estén seguras y listas para una reapertura de clases. Seguiremos enfocados en la reparación de las columnas cortas y especialmente en la construcción y reparación de escuelas en las zonas afectadas por los terremotos. Mi compromiso con la educación no se detendrá porque es ahí donde forjamos el futuro de nuestra Isla”, concluyó.

Entretanto, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, señaló que la votación que se realizó en la Comisión de Nombramientos, la cual también preside, fue 10 votos a favor de no recomendar la designación de Aponte y seis en contra. No se especificó cuáles de los senadores no le dieron el respaldo a la funcionaria.

“En una votación con 10 votos a favor y 6 en contra, la Comisión de Nombramientos determinó no recomendar la designación de la Secretaria de Educación. Se realizó un caucus y se determinó que el informe se presentaría negativo”, afirmó Dalmau en comunicado de prensa.

Asimismo, el líder senatorial expresó que “durante los meses en que Aponte ha dirigido la agencia no me ha podido convencer de que pueda realizar los grandes cambios que hay que realizar en el Departamento de Educación”.

Otros nombramientos

Por otro lado, Dalmau adelantó que el lunes, 19 de abril se verá en una vista pública el nombramiento de Manuel Torres Nieves como contralor y el martes, 20 de abril, se atenderá el nombramiento de Ray Jones Quiñones, como secretario del Departamento de Recreación y Deportes. Ambas audiencias se realizarán a las 10:00 a.m. en el Salón Leopoldo Figueroa.

Mientras, el miércoles, 21 de abril, se analizará la designación del Comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias Médicas, doctor José Colón Grau, en el Salón Miguel García a las 10:00 a.m.

El calendario continúa el lunes, 26 de abril con la vista del designado a secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró, y el martes, 27, se atenderá la designación de Carlos Mellado López como secretario del Departamento de Salud. Estas vistas se realizarán en el Salón Leopoldo Figueroa a las 10:00 a.m.