El gobernador Pedro Pierluisi retiró esta tarde el polémico nombramiento de Ángel Toledo López como secretario de Educación, justo después de iniciada la sesión extraordinaria autoconvocada por el Senado, en la que se daba por sentado, que el nominado no sería confirmado.

Pierluisi le comunicó mediante carta al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago el retiro de todos los 16 nombramientos que había enviado al Senado el pasado sábado primero de julio para consejo y consentimiento.

La carta fue anunciada en el hemiciclo senatorial después del pase de lista, recién iniciados los trabajos legislativos. La movida del Gobernador suscitó una reunión en el estrado presidencial de todas las delegaciones en la que surgieron versiones encontradas en torno a si el gobernador podría o no, volver a enviar los nombramientos.

Ante el retiro de los nombramientos, el presidente del Senado decretó el cierre de la sesión extraordinaria, que tomó menos de media hora.

“Es claro que lo que pretendía hacer la delegación del Partido Popular Democrático en el Senado en el día de hoy era obstruir las funciones de un gran número de funcionarios que nombré debidamente durante el receso legislativo”, dijo Pierluisi en declaraciones escritas. “Las controversias político partidistas sobran y jamás pueden justificar el interrumpir la labor del gobierno”, agregó el gobernador.

“Se tomó acción y la acción del gobernador fue retirar los nombramientos. Esos nombramientos no se pueden volver a someter porque sería una burla a la separación de poderes. Seria una burla al sistema de pesos y contrapesos porque seria los nombro y los retiro, los nombro y los retiro”, dijo el Presidente del Senado acompañado del caucus de senadores populares.

“Espero que no los vuelva a nominar”, sostuvo Dalmau Santiago, pero no fue categórico cuándo se le preguntó si acudiría a los tribunales en caso de que Pierluisi renomine a Toledo López y otros de los nominados retirados, quiénes dijo que en su mayoría no contaban con los votos para ser confirmados.

El líder senatorial justificó la decisión de no evaluar en vistas públicas el nombramiento de Toledo López a la vacante en el Departamento de Educación. “Es una prerrogativa que tenemos nosotros”, indicó.

Dijo que el caucus popular decidió unánimemente votar en contra de la confirmación de Toledo López. Desde que Pierluisi anunció el nombramiento, se volvieron virales unos tuits que hizo el nominado en 2013, refiriéndose en tono de burla al entonces gobernador Alejandro García Padilla.

“El juicio del gobernador ha sido designar a un político que es una persona activa. No puedo criticar al político, yo soy político, pero no soy secretario de Educación y para esa silla se ha reclamado por todos los sectores que se busque a una persona comprometida con el país no con una agenda política dentro de la agencia”, sostuvo el Presidente del Senado.

Rechazó que haya autoconvocado al cuerpo legislativo a la sesión extraordinaria en respuesta a las expresiones del gobernador anticipando que vetaría el proyecto de enmiendas al Código Electoral de 2020.

“Queda claro que la intención era rechazar estos nombramientos sin el debido proceso, creo que darle vistas públicas era lo correcto. El gobernador decidió retirarlos y esa es una prerrogativa que él tiene. Hay gente que cree que ya eso muere ahí, yo soy de los que creo que no. Voy a hablar con él”, dijo por su parte, el portavoz alterno de la delegación novoprogresista, Carmelo Ríos Santiago.

Otro novoprogresista William Villafañe Ramos criticó que al nominado secretario de Educación no se le diera la oportunidad de contestar preguntas en una vista pública.

“El Ejecutivo tiene la capacidad de retirar para salvar y parece que esa es la razón por la que ocurre esto (el retiro de los nombramientos)”, indicó Villafañe Ramos, quien añadió que su delegación había acordado abstenerse si el nombramiento de Toledo López se llevaba a votación.

Los senadores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkhol expresaron que “a este momento” Toledo López no tenía su voto, pero “mínimamente era importante una vista pública”.

“Me parece que esto aquí fue un juego de poder entre La Fortaleza y el Senado... Creo que la movida del gobernador fue llevarse todo, pero por sacar un ojo se sacó los dos y el pueblo de Puerto Rico sigue siendo el rehén en este momento de la politiquería”, sostuvo Rivera Lassén.

Dijo que se inclina a pensar que el gobernador está impedido de volver a someter al Senado a los nominados, pero indicó que va a estudiar el asunto en términos jurídicos.

“Creo que fue una estrategia politiquera, llamar a la extraordinaria y el retirar (los nombramientos)”, expresó por su parte, el senador independiente, José Vargas Vidot.

La senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve dijo que era “indispensable un proceso de vistas públicas para que el nominado pueda hacer sus expresiones públicamente”.

Ángel Toledo tocó puertas en el Capitolio

El nominado a Educación llegó temprano en la mañana de hoy, viernes, al Capitolio para reunirse con varios senadores de minoría. La primera reunión fue con la senadora, María de Lourdes Santiago Negrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), luego se reunió con los senadores del MVC, Rivera Lassén y Bernabe Riefkhol y en horas del mediodía con la senadora, Rodríguez Veve.

Las reuniones entre el nominado y los senadores ocurrieron antes de que el gobernador retirara el nombramiento.

“El reclamo de ella (de la senadora Santiago Negrón) y de otros compañeros con los que me he reunido es que hubiera una vista pública para dar la oportunidad de yo expresar cuáles son mis credenciales, cuáles son mis fortalezas y mis visiones de cambio para el Departamento y demás”, dijo Toledo López a periodistas.

Indicó que se había reunido “con todos aquellos que han solicitado ese espacio porque entienden que debió haberse dado una vista pública”.

Sin embargo, Rivera Lassén dijo que no solicitó reunirse con Toledo López, sino que recibió una llamada telefónica de un asesor de La Fortaleza que le pidió el encuentro.

Toledo López, aunque criticó que el nombramiento no se llevara a vistas públicas, reconoció las prerrogativas del Senado.

“La expectativa según el reglamento del Senado es que celebren unas vistas públicas y que podamos pasar juicio nuevamente como representantes del pueblo de Puerto Rico sobre esas personas que el Ejecutivo quiere ubicar en puestos de gran importancia para la dirección del país. Así debería ser la forma correcta en la que se hacen las cosas. Sin embargo, también tengo que entender que el reglamento del Senado provee para lo que ellos están haciendo hoy, pues no puedo criticar lo que el mismo reglamento les permite”, sostuvo el nominado.

Sobre sus tuits contra García Padilla, dijo que “esas expresiones se hicieron hace una década, en un momento muy particular de mi vida, en el que en Puerto Rico estaban sucediendo las cosas que estaban sucediendo y esas expresiones responden a esa frustración a ese momento. Los momentos cambian, la vida evoluciona. El día de hoy es el día hoy y veo las cosas de una forma distinta”, dijo Toledo López.

“Creo que fue una buena oportunidad, ya que no hubo vistas públicas para hacerle preguntas específicas sobre algunos puntos sobre preocupaciones que tenemos, que no solo tienen que ver con perspectiva de género, sino otros temas como raza, las escuelas chárter, sobre la descentralización, sobre qué va a pasar con las escuelas especializadas de arte…”, expresó la senadora Rivera Lassén.

“Él contestó las preguntas, pero creo que las contestaciones eran neutrales porque una cosa es lo que él pensaba en su carácter personal y lo que desde el punto de vista de secretario él haría. Pues las preguntas nuestras no tienen que ver con su carácter personal es sobre él como secretario”, sostuvo la legisladora del MVC.

Dijo que también le preguntaron a Toledo López sobre su compromiso contra la no discriminación de toda índole, pues el Departamento de Educación recibe fondos federales para combatirlo.

“Me sorprende cada vez que un secretario o secretaria le da la vuelta al tema de la no discriminación, específicamente a los temas que tienen que ver con orientación sexual o identidad de género cuando hay mandatos de ese tema”, indicó la legisladora.