El gobernador Pedro Pierluisi catalogó como una “agenda política” y un “bochinche” las supuestas irregularidades achacadas al subsecretario de Educación y quien fuera el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) en las pasadas elecciones, Héctor Joaquín Sánchez, por un alegado mal uso de fondos públicos, problemas con sus colaboradores y un supuesto comportamiento inapropiado de índole sexual cuando fungió como secretario auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica en la administración de Julia Keleher.

No solamente eso, el gobernador defendió la carrera que por 20 años ha tenido Sánchez en Educación e insistió que nunca ha existido una querella en contra del estadista.

PUBLICIDAD

“Aquí lo que hay es una agenda político partidista. No hay ni una sola querella. Aquí lo que hay es una agenda en contra de esa persona… Lo que parece es una agenda, es un bochinche. Yo no me presto para bochinches. Cuando uno señala algo, lo tiene que señalar con nombre y apellido y fecha”, puntualizó Pierluisi, durante una extensa conferencia de prensa en la que presentó el borrador del presupuesto para el año fiscal 2021 al 2022.

Mientras el ejecutivo lo vio desde el crisol político, Sánchez acuñó otro punto de vista cuando habló de la controversia en una entrevista radial (NotiUno). Aludió a que se trata de un ataque en su contra por ser homosexual.

“Me voy a defender hasta la muerte. Número uno, mi trato con todos los compañeros es de altura. He sido siempre ético, he sido siempre bien recto en mi caminar. A mis compañeros lo he tratado con todo el respeto. Aquí hay hasta un discrimen sexual, porque lamentablemente como yo tenía mi relación totalmente estable de mi pareja de 11 años, ellos hasta en eso están entrando a dilucidar asuntos que son estrictamente personales y eso es ofensivo. El que yo sea gay abiertamente no quiere decir que sea justo que vengan a decir que todas las personas son iguales y que se pueden prospasar. Eso es falso”, señaló.

Lo cierto es que el regreso de Sánchez a Educación ha revolcado el avispero. Desde el pasado lunes se ha alegado que existen querellas en su contra por hasta discrimen político, uso de fondos y supuesto comportamiento inapropiado.

PUBLICIDAD

El excomisionado, sin embargo, publicó en Twitter que una carta de Educación, fechada el 5 de abril de 2019 en la que se expone que a esa fecha no tenía querellas.

“Aquí mi evidencia de que no existe querellas de ningún índole, radicada en el Departamento de Educación”, escribió.

Pierluisi, por su parte, alegó que los ataques surgen por Sánchez haber representado al PNP en las elecciones. Pidió a la persona que tenga prueba a sacar cara, con nombre y apellido. Es que alegó que por ser parte de un partido no se puede descalificar a nadie. “Nos quedaríamos sin la mitad de Puerto Rico”, si fuera por esa razón, según comentó.

El gobernador espera que esta controversia con Sánchez no afecte el proceso de confirmación que deberá enfrentar la designada secretaria, Elba Aponte Santos. Pidió que a los legisladores que la evalúen por sus méritos.