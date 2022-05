El gobernador Pedro J. Perluisi Urrutia no quiso pasar juicio adelantado entorno a paquete de medidas que presentó hoy el presidente del Senado, José L. Dalmau Santiago, para reglamentar los términos de los nombramientos de la rama ejecutiva basándose en una cláusula de continuidad porque entiende que interfiere con la separación de poderes.

La intención de Dalmau Santiago es que el proceso de nombramiento establezca de una manera clara y uniforme los criterios para determinar la fecha de asumir el caso y la del cese de sus funciones de aquellos nombramientos que requieran el consejo y consentimiento del Senado.

Este es el caso del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, cuyo término vencía en junio 2021 y continúa en la posición debido a que el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que tanto él y la presidenta alterna, Jessika Padilla Rivera, deberán continuar ejerciendo esas labores hasta que se nombren a sus sustitutos.

El fallo surgió tras un recurso legal que presentó el comisionado electoral del partido Proyecto Dignidad, Nelson Rosario, mediante el cual planteaba la improcedencia de Rosado Colomer y de Padilla en la jefatura de la CEE porque sus términos habían caducado el 18 de noviembre del 2021, con el cierre de la sesión ordinaria, y no se consideraron nuevos nombramientos.

“Voy a esperar a ver el proyecto según sea aprobado, si es que es aprobado por ambos cuerpos en la asamblea legislativa para poder opinar. Lo que está pasando con el comisionado electoral surge del Tribunal Supremo que anticipó que se mantiene en el cargo hasta que expire su término (como juez del Tribunal de Ponce). Esto que ocurre está avalado por el Tribunal Supremo”, sostuvo Pierluisi Urrutia.

Según planteó la ley establece el requisito de que el presidente de la CEE tiene que ser un juez de primera instancia, pero su término no es cónsono con el de la judicatura.

“Lo que sucede es que la propia ley establece el requisito de que el que presida la Comisión Estatal de Elecciones tiene que ser un juez de primera instancia y el término como juez del presidente de la comisión estatal de elecciones tiene fecha cierta, expira en algún momento en el 2023, o sea, que de aquí al 2023 puede seguir ejerciendo el cargo, pero puede ser sustituido en cualquier momento siguiendo el proyecto que establece la ley, yo no descarto que eso suceda, lo que sí anticipo que si no se nombrara a un sustituto para la presidencia cuando llegue el final de su término como juez de primera instancia deja de ser elegible para presidir la comisión”, explicó el gobernador.

Nombramientos pendientes

El primer mandatario no descartó que lo pudiera renominar como juez superior.

De otra parte, al preguntarle si renominará al juez del Tribunal de Apelaciones Roberto Rodríguez Casillas para ocupar la vacante de juez asociado del Tribunal Supremo tras el retiro por disposición constitucional de la exjueza asociada y exsecretaria de Justicia, Anabelle Rodríguez, Pierluisi Urrutia comentó que dependerá de la actitud del presidente del Senado y su delegación.

Este retiró el nombramiento de Rodríguez Casillas, al Tribunal Supremo, en medio de los trabajos de la sesión ordinaria de la cámara alta, donde se estaba dilucidando el nombramiento con la intención de rechazarlo.

“Ya pasamos lo que pasamos yo hice un nombramiento de una persona capacitada y se retiró a solicitud del juez, eso ya sucedió, no lo descarto, pero acabamos de pasar por esa situación totalmente desafortunada, yo no le deseo a nadie pasar por ese calvario, pero la actitud ha sido y es de conocimiento público que es una cosa inconcebible que no hay suficiente carga de trabajo en el tribunal supremo para llenar esa vacante, que no ve la urgencia, eso fue lo que dijo el presidente. Lo que he dicho es que no lo descarto, pero va a depender de la actitud que tenga el presidente del senado y la delegación del partido popular porque no quiero hacerle pasar por un calvario a quien designe a esa posición”, argumentó.

Dijo que también está evaluando a quien nombrar para dirigir el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), cargo que está ocupado interinamente por Nanette Martínez.

“En el caso de PRITS tenemos la directora interina haciendo su trabajo, en su momento yo pudiera hacer un nombramiento para esa plaza y estoy seguro que lo voy a hacer, lo que pasa es que no necesariamente es mañana ni pasado”.

Al ser cuestionado sobre el nombramiento de un secretario en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, sostuvo que jefa interina, Anaís Rodríguez, “está haciendo una labor ejemplar en las semanas que lleva a cabo, pero por el momento seguirá el departamento a cargo y en su momento yo podré estar haciendo una designación en propiedad”, dijo.

Sobre las plazas ocupadas con términos vecinos de la Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso y el de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, Lersy Boria, indicó que ha estado buscando candidatos y candidatas, pero al momento nadie ha llenado sus expectativas.

El gobernador considera que ambas funcionarias están cumpliendo con su trabajo.