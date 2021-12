El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi se expresó hoy sobre la alegación de culpabilidad del exalcalde de Cataño Félix “Cano” Delgado.

“Hoy se confirma que el exalcalde de Cataño Félix “Cano” Delgado le falló a su pueblo. No hay justificación alguna para los actos delictivos objeto de la alegación de culpabilidad del exalcalde”, dijo Pierluisi.

“Este tipo de caso no solo afecta el bienestar de los residentes de Cataño, sino también empaña el buen nombre de tantos funcionarios electos que le sirven bien a Puerto Rico. Para mí lo que es clave es que todo el que venga a servir en el Gobierno, ya sea estatal o municipal, lo haga de forma desprendida y honesta. Servirle al pueblo es un privilegio y conlleva una gran responsabilidad. En mi administración no hay tolerancia ni habrá espacio para conducta que no esté a la altura de lo que espera el pueblo de nosotros”, añadió.