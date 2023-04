El gobernador Pedro Pierluisi afirmó este miércoles que “no hay vacas sagradas” cuando se refiere a las investigaciones contra funcionarios públicos por posibles actos de corrupción y sostuvo que el partido político al que pertenezca la persona señalada, así como sus posturas ideológicas, son irrelevantes en este tipo de pesquisa.

“Como he dicho en repetidas ocasiones, no hay excepciones, no hay vacas sagradas. La justicia tiene que ser la misma para todos y todas, incluyendo, particularmente, en el área de la corrupción. Aquí hay que respetar el sistema de justicia en Puerto Rico. En su momento vamos a tener una vista ante el tribunal y ahí sabremos si procede la radicación de cargos penales por este asunto”, reaccionó Pierluisi a preguntas sobre la posible radicación de cargos contra la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales.

La legisladora, acompañada de miembros de la colectividad, denunció este martes que estaba siendo “perseguida”, esto tras conocerse que la la Oficina del Panel de Fiscales Independiente (Opfei) está próxima a radicar cargos en su contra.

Aunque se desconocen los cargos criminales que radicará el Opfei, desde el 2022 la institución investiga, entre otras cosas, que la representante de MVC omitió incluir en un informe financiero, que presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), que ocupó puestos en organizaciones sin fines de lucro antes de llegar a la Asamblea Legislativa.

Pierluisi sostuvo que, “sin adelantarme a los hechos”, tanto el Departamento de Justicia, a nivel de investigación preliminar, como la Opfei han cumplido con su misión.

Ante la denuncia hecha por el coordinador del MVC, Manuel Natal, en relación a que la investigación se extendió por un año, dato que fue rechazado por la presidenta de la Opfei, Nydia Cotto Vives; Pierluisi dijo que la ley es específica sobre el término que existe para llevar a cabo este tipo de investigación contra funcionarios públicos. “En este caso no se excedieron los términos y, lo que vuelvo y digo, no nos adelantemos a los eventos. Vamos a ver lo que dispone el tribunal a nivel de causa para arresto y, entonces, haré expresiones al respecto”, expuso.

La “Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente” (Ley 2-1988) le otorga al organismo un término de 180 días prorrogables por 180 más cuando se trata de una investigación, explicó ayer Cotto Vives.

“Ahora, lo que puedo decir es que que el proceso es el mismo. El sistema de justicia tiene que ser el mismo para todos y todas, particularmente funcionarios electos o funcionarios de gobierno. De qué partido son debe ser irrelevante y, de igual manera, cuáles son sus posturas ideológicas. Nada de eso es relevante. Lo importante es que cumplan con la ley…Ya veremos lo que el tribunal dispone”, concluyó.