Maunabo. Pese a que no precisó cuáles son los cambios más apremiantes que interesa ver en el Código Electoral y en momentos en que será crucial una reunión de la alta plana del Partido Popular Democrático (PPD), el gobernador Pedro Pierluisi indicó este lunes que “todo” está acordado para dar paso a las enmiendas a ese estatuto.

“Lo importante es que se lleve a votación lo antes posible para tener la estabilidad que todos queremos en nuestro sistema electoral. Es importante hacerle los cambios que hay que hacerle al Código para que estemos listos para las próximas elecciones”, dijo Pierluisi tras ofrecer una conferencia de prensa en la que anunció la demolición del antiguo Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Maunabo.

Cuestionado sobre qué enmiendas son primordiales para él, Pierluisi fue parco.

“Son un sin número de cambios. La inmensa mayoría no son controversiales así que no me quiero adelantar. Ya todo está casi prácticamente acordado. Todo está acordado. Puede haber una que otra diferencia o divergencia, pero se debe subsanar en los próximos días”, apuntó.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, quien reconoció que se ha mantenido negociando las enmiendas propuestas con el equipo electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), dijo que sostendrá una reunión mañana martes con el nuevo presidente de la Pava, Jesús Manuel Ortiz, para decidir qué quiere que se haga con los cambios propuestos. Destacó que una posibilidad es que Ortiz opte por detener los trabajos.

El gobernador, en cambio, insistió en que esta semana debe llevarse a votación el proyecto sustitutivo de enmiendas al Código Electoral del 2020. Hernández había anticipado que la Cámara de Representantes concurriría con la pieza aprobada en el Alto Cuerpo, pero indicó a este medio que, al momento, no hay consenso. El Senado sesiona mañana martes, pero el líder cameral ha dicho que ese cuerpo ni siquiera ha sido notificado de la postura de la Cámara de Representantes.

“Que lo trabajen cuanto antes porque todos queremos tener ya las reglas del juego claras. Hay que recordar que hay que preparar manuales. Hay que emitir reglamentos, o sea, la Comisión (Estatal de Elecciones) tiene que hacer todo eso de cara a las próximas elecciones y las próximas primarias, o sea, que el tiempo está corriendo y es importante que ya se resuelva este asunto”, dijo el primer mandatario.

Entre los cambios al Código Electoral que han negociado líderes del PPD y del PNP están flexibilizar los requisitos para presidente y presidente alterno de la CEE, cambiar la fecha de las primarias, limitar la cantidad de precintos en los que puede sumar votos un candidato legislativo por acumulación, que se entreguen las listas electorales a los candidatos a tono con el área geográfica en la que aspiran y que se prohíban las vacaciones en medio de escrutinios.

Ya líderes del PPD han expresado públicamente su rechazo a estas propuestas. Resta por conocerse cuál es la postura oficial de Ortiz, quien llegó a la presidencia del PPD la semana pasada tras una cerrada votación con el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández.

Pierluisi no quiso indicar si vencería a Ortiz en las próximas elecciones.

“Ay, bendito sea Dios. Primero que pongan su casa en orden y después veremos qué candidaturas surgen de ese partido así es que eso es lo que voy a decir”, sostuvo.

“Yo lo que veo es que ese partido tiene unos líos internos que tienen que resolver. Tienen que poner su casa en orden, como dije. Ese presidente (Ortiz) tiene las manos llenas de trabajo antes de entrar en el proceso de candidaturas”, agregó.