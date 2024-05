El gobernador Pedro Pierluisi dio su visto bueno a que se revise la Ley 25, que permite a confinados con enfermedades terminales salir de prisión antes de cumplir la totalidad de su condena, pero al mismo tiempo defendió la gestión de la Junta de Libertad Bajo Palabra, así como el proceso de rehabilitación.

Su declaración a la prensa, luego de una actividad en la que se inauguró una sala especializada para el tratamiento de leucemia el en Centro Comprensivo del Cáncer, estuvo atada también una pregunta en torno a la posible vista de interpelación contra la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar Pabón, cuya gestión al frente de esa agencia ha estado bajo cuestionamientos, uno de los cuales tiene que ver con el manejo que se le dio a un confinado condenado a cadena perpetua, pero que salió en libertad luego de fingir padecer una enfermedad terminal, y se le está imputando el brutal asesinato de una mujer.

“Bueno, si aprueban esa resolución (para interpelar a la secretaria) pues entonces la secretaria estoy seguro que comparecerá a esa vista de interpelación y contestará todas las preguntas que tengan los representantes a bien hacerle”, indicó Pierlusi.

“Lo que sí tengo que decir es que hay dos investigaciones en curso, una en particular está en el Departamento de Justicia. Es importante que se tome las medidas para que esa investigación no se entorpezca, sino que llegue a feliz término y que sepamos, se esclarezca, se sepa qué fue lo que falló, quién falló, responda quien tenga que responder, y también si hay que cambiar ese programa, esa ley, todo está sobre la mesa”, agregó el gobernador.

Reiteró que para él se trata de “un tema muy personal” pues la persona que mató a un hermano suyo durante un carjacking era un confinado que estaba fuera de prisión con un pase que le habían concedido, y que incluso tenía vencido.

Cuestionado sobre el proyecto de ley en discusión ante la Legislatura que modificaría la Ley 25, que concede libertad a confinados con enfermedades terminales, de manera que no se puedan beneficiar de la misma los condenados por ciertos crímenes tales como asesinato, violación y otros, el gobernador opinó que era correcto hacer tal revisión.

“Es válido que se revise esa ley en particular, la Ley 25 de 1992. Es válido que se estudie la ley, si hay que mejorarla, que se mejore. También es válido que se estudie el reglamento que se promulgó bajo esa ley, y si hay que modificarlo, modificarlo. Esto debe profundizarse e investigarse a saciedad”, comentó. “También hay que ver la actuación de las personas concernidas, sea el panel de médicos, sea personal de Corrección. Si alguien, falló que responda”.

No obstante, llamó a “actuar con mucha responsabilidad” y evitar “sobrerreaccionar”.

Asimismo, se refirió a otras leyes aprobadas, como una “del 2022, que tiene que ver con la jurisdicción de la Junta de Libertad bajo Palabra” y comentó que “si, lo que hacen referencia es eso, que esa ley en particular no le aplique a ofensores sexuales, y ese tipo de crimen, yo en principio lo veo bien”, aunque dejó claro que “cuando me llegue la tengo que estudiar y recibir el asesoramiento de mi equipo y de los jefes de agencia que comentan este tipo de proyecto de ley”.

El gobernador se tomó además un instante para defender a la Junta de Libertad bajo Palabra y aseguró que actúa de manera “muy juiciosa”. Repasó que, antes de conceder el beneficio de libertad bajo palabra, “hay toda una serie de factores que se toman en consideración”, como entrevistas a las víctimas, el plan de salida de la persona, entrevistas a la comunidad donde pretende residir la persona, si tuvo querellas dentro de prisión, exámenes sicológicos, entre otras.

“O sea, esto es una cosa muy seria. Por eso es que digo tampoco podemos ahora decir vamos a eliminar la Junta de Libertad bajo Palabra. No, eso sería una exageración”, afirmó, recordando que “todos también favorecemos la rehabilitación. Por regla general, uno trata de propender a una rehabilitación y una reinserción en la libre comunidad cuando se dan las circunstancias necesarias para ello”.