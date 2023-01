“Las cosas se saben y yo no me escondo para decirlas”.

Esta fue la reacción de la comisionada residente en Washington D.C. Jenniffer González Colón al ser cuestionada esta tarde de dónde provenía su alegación de que empleados públicos fueran amenazados con despido si auspiciaban sus actividades.

Y es que el pasado sábado la funcionaria, en una actividad que auspició en Añasco, agradeció la presencia de los presidentes municipales del Partido Nuevo Progresista (PNP) “aunque los hayan amenazado de que los vayan a botar” por estar ahí. Además, adelantó que “aquellos que los hayan amenazado con botarlos de las agencias de gobierno, tranquilos, que falta poco”, sin especificar si esto se refería a que retaría al gobernador Pedro Pierluisi en futuras primarias.

“La gente ya está hablando. No soy yo la que me corresponde hacer esa identificación de las personas que están haciendo las llamadas”, se limitó a decir a los medios de comunicación tras participar de una conferencia de prensa en la Bahía Urbana, en el Viejo San Juan. “Por eso lo dije públicamente en una actividad el pasado sábado. Así que, cuando llegue el momento, haga las preguntas por ahí”, agregó.

Pese a la veracidad de estas alegaciones- que constituirían como un acto ilegal por amenaza e/o intimidación- González Colón descartó llevar a cabo alguna investigación formal. Sino, dijo que simplemente se mantendrá “bien pendiente” de lo que proceda.

“Hice las expresiones donde las tenía que hacer. Las hice ahí, en el grupo de personas que me traen la información. Yo estoy tranquila. Para que sepan, todos los servidores públicos- no importa el partido que sean- esas cosas no se deben permitir y yo voy a estar pendiente a eso”, manifestó.

Aunque Pierluisi coincidió que no es necesario iniciar alguna pesquisa, refutó la alegación de González Colón al indicar que “no hay tal instrucción” en la estructura del partido que preside, aunque confesó no tener “los detalles del comentario o a qué se refiere particularmente”.

“No sé de dónde viene eso. No hay que investigar nada, porque no hay tal instrucción. Los servidores públicos tienen una labor que rendir. Obviamente, en horas laborales no es momento para cuestiones políticos partidistas para atender ese tipo de asunto, pero fuera de horas laborables tienen libertad de asociación, de expresión y todos los servidores públicos pueden asistir a las actividades políticas de su preferencia”, aseveró.

“No hay nada que aclarar o indicar salvo a lo que yo acabo de decir, que es las reglas del juego son las que acabo de expresar. Esas son las que le aplican a todo servidor público”, repitió.

González Colón no comentó expresamente dónde en la papeleta del 2024 desearía estar, pues adelantó que será un anuncio que “será en diciembre”, fecha que espera “bien tranquila”.

“La gente no debería de tenerme miedo”, indicó. “Yo hablo de frente. Yo creo que el pueblo habla y uno tiene que escuchar y muchos políticos a veces se cierran en su oficina y saben cuándo tienen que tener los pies en la tierra. Yo estoy haciendo mi trabajo, enfocada, y para candidatura hay tiempo de más. Ahora es tiempo de trabajo. Ese proceso será en diciembre, según permite la ley electoral y yo, con mucho gusto como siempre he hecho, hablaré de frente cuál va a ser la determinación, pero bien tranquila”, añadió.

Mientras, el Gobernador reiteró su intención de volver a postularse para estar al mando de la Isla otros cuatro años.

“Yo desde que comenzó el cuatrienio he sido bien claro, que las obras que me he comprometido a hacer trascienden a este cuatrienio. Así que, todos ya saben desde que comenzó el cuatrienio que yo voy a estar aspirando a la reelección. En cuanto a los demás candidatos, candidatas, precandidatos o precandidatas que tenga el partido que yo presido, eso, pues, en el transcurso de este año todos irán todas irán tomando sus decisiones y anunciándolas. Así que, en su momento, se sabrá quién está aspirando a qué. Pero, en mi caso, obviamente, esto ya lo dije desde el primer día”, aseveró al asegurar que cualquier anuncio que emita la comisionada no afectará la relación entre ambos, pues él tiene sus “prioridades claras” y “hay una obra de gobierno que hacer, eso nada debe interrumpir, nada debe interferir con eso venga de donde venga”.