La gobernadora Wanda Vázquez Garced dejó entrever hoy que la nueva orden ejecutiva que emitirá esta semana permitirá operar a otros sectores de la economía que permanecen cerrados o que operan con servicios limitados dentro de la emergencia decretada por el COVID-19.

Vázquez Garced no adelantó cuáles son estos nuevos sectores para los cuales habrá mayor flexibilidad y volvió a responsabilizar a la gente por la propagación del coronavirus que hoy estableció un nuevo récord de muertes, con 18 decesos en el País.

“Tuvimos unos adelantos en términos de los positivos, ciertamente hubo unos adelantos en ese aspecto, pero tenemos que recalcar que es responsabilidad de todos, de cada uno individual. Ustedes lo vieron con algunas de las imágenes que vimos en el fin de semana”, dijo en alusión a la fiesta que hubo el pasado fin de semana en negocio en Morovis, donde se ve a decenas de personas festejando sin mascarillas en violación a la orden ejecutiva.

“Es inaceptable que todavía haya ciudadanos que no entiendan. Lo hemos dicho en múltiples ocasiones, es individual, no podemos seguir retrasando el desarrollo de nuestra economía y que haya algunos puertorriqueños y todos los ciudadanos, que todavía no entiendan lo importante que es que cada cual use la mascarilla, es tan sencillo como usar la mascarilla”, sostuvo a preguntas de periodistas en una de las entradas de La Fortaleza.

Dijo que está evaluando las recomendaciones del task force médico y del task force económico para incluir cambios en la nueva orden ejecutiva. La vigente vence este viernes.

Vázquez Garced indicó que trabajará hoy y mañana en las nuevas disposiciones de la orden ejecutiva que notificará próximamente.

“Vamos a examinar esas recomendaciones que nos están haciendo y vamos a informarle cuáles son esas nuevas disposiciones de la orden ejecutiva”, expresó la gobernadora.

“Pienso que puede haber algunos cambios, quiero reconocer el adelanto que ha habido en algunos sectores económicos que también han reforzado sus medidas de seguridad y de protección para los ciudadanos y eso tenemos que reconocerlo y tenemos que darle la oportunidad para que la economía no se siga afectando por el COVID”, sostuvo.

Cuándo se le preguntó a qué sectores de la economía están evaluando dijo que “hay varios” y que están analizando todo. “Lo importante es que todos sepan que nos hemos olvidado de nadie, hemos hablado sobre todos estos sectores económicos y vamos a dejarle saber cuáles van a ser estos cambios”, dijo

Añadió que espera hacer el anuncio “lo antes posible”, entre hoy y mañana, antes de que venza la orden ejecutiva vigente.