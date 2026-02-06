A un día de que se diera a conocer que Adriana Nicole Vázquez Pérez, mejor conocida como Audri Nix, se declaró culpable por los insultos e improperios que lanzó contra la gobernadora durante la misa de juramentación y le solicitara disculpas por su comportamiento, Jenniffer González Colón reaccionó.

Más allá de aceptar las disculpas, expuso un mensaje de conciliación.

“El respeto y la dignidad hacia el ser humano, sin importar diferencias o contextos, deben prevalecer siempre en el discurso público.Reconozco el valor de asumir responsabilidad por las palabras y actos. Reafirmo mi compromiso con promover una cultura de respeto, civilidad y equidad en Puerto Rico. A nombre de mi familia, las mujeres, los servidores públicos, los militantes del Partido Nuevo Progresista y el Pueblo de Puerto Rico, acepto las expresiones de disculpa presentadas ayer en el tribunal por la joven Vázquez Pérez”, manifestó González Colón en las redes sociales.

PUBLICIDAD

La gobernadora acompañó su mensaje con una fotografía de Audri Nix en la que se incluyó las expresiones que hizo cuando se declaró culpable.

El respeto y la dignidad hacia el ser humano, sin importar diferencias o contextos, deben prevalecer siempre en el discurso público.



Reconozco el valor de asumir responsabilidad por las palabras y actos. Reafirmo mi compromiso con promover una cultura de respeto, civilidad y… pic.twitter.com/ZDGllD1YJR — Jenniffer González (@Jenniffer) February 6, 2026

“Yo Adriana Vázquez me gustaría extender unas disculpas a la honorable gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González. Quiero pedirle unas disculpas genuinas”, dice parte de la transcripción de sus expresiones ante el juez Fernando José Chalas González, del Tribunal de San Juan.

La joven se declaró culpable de los delitos de alteración a la paz y amenaza contra la gobernadora, por los hechos ocurridos el 2 de enero de 2025 mientras se celebraba una misa en la parroquia Santa Teresita, en Santurce.

Ese día, Vázquez Pérez se subió a un banco y comenzó a insultar a González Colón.

“Jenniffer, vinimos por ti. Puerto Rico está sin luz”, expresó Vázquez Pérez ante las cámaras de TeleOnce. “Te vamos a sacar. Muerte al PNP (Partido Nuevo Progresista)... No es una amenaza, es una promesa”, dijo tras salir de la misa.

El juez sentenció a la joven a pagar una multa de $200 y a emitir la disculpa pública.