Adriana Nicole Vázquez Pérez, mejor conocida como Audri Nix, se declaró culpable de los delitos de alteración a la paz y amenaza contra la gobernadora Jenniffer González Colón, por los hechos ocurridos el 2 de enero de 2025 mientras se celebraba una misa en la parroquia Santa Teresita, en Santurce, informó el Departamento de Justicia este jueves.

La alegación de culpabilidad se produjo tras un acuerdo voluntario sometido por la defensa ante el Ministerio Público. El cargo por violación al derecho de reunión fue archivado.

Según explicó la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, el acuerdo incluye el pago de una multa de $200 y la emisión de una disculpa pública hacia la gobernadora.

El juez Fernando José Chalas González, del Tribunal de San Juan, dictó sentencia conforme al acuerdo, declarando a Vázquez Pérez culpable por violaciones al Artículo 241 (alteración a la paz) y al Artículo 177 (amenaza) del Código Penal.

Previo a la toma de posesión el 2 de enero de 2025, la gobernadora asistió a una misa en dicha parroquia y fue allí donde Vázquez Pérez se subió a un banco y comenzó a insultar a González Colón.

“Jenniffer, vinimos por ti. Puerto Rico está sin luz”, expresó Vázquez Pérez ante las cámaras de TeleOnce. “Te vamos a sacar. Muerte al PNP (Partido Nuevo Progresista)... No es una amenaza, es una promesa”, dijo tras salir de la misa.

Justicia señaló que Vázquez Pérez, de 31 años, reconoció la impropiedad de su conducta, aceptó que su lenguaje fue ofensivo y expresó que el proceso le permitió reflexionar y crecer como persona. Según Justicia, reiteró que su comportamiento no se repetirá y extendió disculpas a la gobernadora y a las mujeres de Puerto Rico.

“En una sociedad de ley y orden, la justicia no actúa por emociones ni por provocaciones, sino por hechos. Toda persona debe entender que sus actos y sus palabras tienen consecuencias, y cuando se cruza la línea de lo legal, el sistema de justicia responde con firmeza y respeto. Este caso debe servir de ejemplo y llamado a la reflexión para que nadie confunda el derecho a expresarse con la impunidad de amenazar, ofender o atentar contra la seguridad de otro ser humano”, manifestó Gómez Torres en declaraciones escritas.

El caso fue procesado por los fiscales Edmanuel Santiago Quiles, Héctor Rivera Sánchez y Marilyn Aponte Rodríguez.