La nueva orden ejecutiva del COVID-19 arranca hoy con medidas más restrictivas para los comercios, pues estos deben operar a 30% de la capacidad de ocupación, en un intento del gobierno para disminuir los casos en la Isla.

No obstante, la gobernadora Wanda Vázquez dijo hoy que “nadie puede decir dónde se ha contagiado”.

“Ese repunte en el contagio comunitario llevó a que nosotros tenemos que tomar unas medidas más restrictivas. Sí, algunas personas pueden decir por qué los restaurantes, por qué el comercio, por qué el 30%. Porque nadie de las personas que se les pregunta, la gran mayoría de las personas contagiadas no saben dónde se contagiaron. Nadie puede decir ‘en mi local no se contagió nadie’. A lo mejor no tienen ningún empleado contagiado, o tiene uno solo y lo manejaste, pero nadie puede decir dónde se ha contagiado”, aseguró la primera mandataria en WKAQ 580.

PUBLICIDAD

Sobre ese 30% de ocupación -que durante las pasadas semanas estuvo en 55%- indicó que podría variar si el establecimiento tiene espacios al aire libre. “La orden (ejecutiva) provee para eso, los espacios que son abiertos”, mencionó.

También señaló que las personas entre 20 a 29 años de edad son las más infectadas con coronavirus en la Isla. “Esos mismos son los que llegan a sus casas y contagian a sus seres queridos”, dijo.

Desde el inicio de la pandemia en marzo, Puerto Rico ha sumado 42,279 casos confirmados detectados por pruebas moleculares y 36,618 casos sospechosos por pruebas serológicas, de acuerdo al Departamento de Salud. Las muertes a causa del COVID-19 aumentaron hoy a 942. Estas se dividen en 731 confirmadas y 211 probables.