La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) autorizó la asignación de $1,183,611,623.16 para la ejecución de 176 proyectos de reconstrucción, informó esta noche la gobernadora Jenniffer González Colón.

La mandataria indicó que el desembolso se concretó tras una reunión celebrada la semana pasada con la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

“Quiero agradecer al presidente Trump y a la secretaria Noem por autorizar y agilizar la asignación de más de $1.1 mil millones en fondos de FEMA para modernizar la infraestructura crítica de Puerto Rico e impulsar la reconstrucción. Estas inversiones apoyarán proyectos en toda la isla para reconstruir y fortalecer nuestra red eléctrica, sistemas de agua y alcantarillado, instalaciones escolares y viviendas públicas. Como gobernadora de Puerto Rico, me he centrado en acelerar la reconstrucción de la isla para asegurar que los fondos de recuperación que el presidente puso a disposición durante su primer mandato lleguen a nuestras comunidades. Espero seguir trabajando con el presidente Trump, la secretaria Noem y otros colaboradores de la Administración para lograrlo, eliminar la burocracia y obtener resultados significativos para los 3.2 millones de ciudadanos americanos de Puerto Rico”, expresó González Colón mediante declaraciones escritas.

Estas asignaciones benefician directamente a los municipios de Orocovis, Lares, San Juan, Rincón, Arecibo, Ciales, Aguada, Utuado, Santa Isabel, Barranquitas, Moca, San Sebastián, San Lorenzo, Coamo, Mayagüez, San Germán, Ponce, Peñuelas, Caguas, Jayuya, Isabela, Añasco, Guayanilla, Carolina, Yabucoa, Las Piedras, Juncos, Naranjito, Aguas Buenas, Corozal, Villalba, la Policía, Departamento de Salud, Autoridad de los Puertos, Fomento Industrial (PRIDCO), Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), la Universidad de Puerto Rico, entre otras agencias, además de iglesias, organizaciones privadas, centros de salud, entre otros.

En resumen, son 176 proyectos en total, con una aportación en fondos federales de $1,183,611,623.16. Estos fondos se dividen en: DR-4339 (huracán María) 119 proyectos, totalizando $877,828,497.05; DR-4473 (terremotos) - 6 proyectos totalizando $78,036,151.96; DR-4671 (huracán Fiona) - 38 proyectos, totalizando 195,867,964.86; DR-4805 (2024 tormentas severas, deslizamientos e inundaciones) - 3 proyectos, totalizando $11,016,502.99; DR-4850 (tormenta tropical Ernesto) - 10 proyectos, totalizando $20,862,506.30.

Los $1.1 billones incluyen $316,598,965.69 en fondos de mitigación de riesgos para 23 proyectos de FAASt (incluidos en el total del huracán María), estos se dividen en: la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico- 9 proyectos, con un total de $66,922,935.10 en fondos de mitigación de riesgos; Autoridad de Energía Eléctrica- 12 proyectos, con un total de $246,199,868.61 en fondos de mitigación de riesgos; Departamento de Educación 2 proyectos, con un total de $3,476,161.98 en fondos de mitigación de riesgos.