La gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció hoy que este viernes estará informando el plan para reactivar la economía del país, tras la paralización de ciertas operaciones para evitar el contagio por el COVID-19.

“Para el viernes nosotros tenemos ese plan en fases donde le vamos a presentar al pueblo de Puerto Rico aquellos comercios que van a ir comenzando, aquellas áreas económicas que van a ir empezando a trabajar, iniciando, quizás no al 100%, pero vamos a ir abriendo unos comercios para que se pueda empezar a generar la economía”, indicó la gobernadora durante una entrevista en el programa “La Comay”, de Mega TV.

"Ese plan se supone que este task force económico, que ahí hay de todos los sectores, hay economistas, que me van a recomendar a mí como hizo el (task force) médico y vamos a hacer un balance... para nosotros entonces, con las medidas de seguridad, puedan empezar estos comercios y que la economía vuelva a activarse", añadió.

Durante la extensa entrevista televisiva, de casi 40 minutos de duración, la gobernadora volvió a cuestionar las vistas investigativas de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes sobre la abortada compra de un millón de pruebas rápidas por $38 millones.

“Ahí no hay ningún propósito real. Aquí hay unas investigaciones que ya están corriendo por el Departamento de Justicia, por el FBI, por agencias federales, así que yo no le veo un fin que el pueblo de Puerto Rico pueda tener un provecho en medio de una pandemia. Nosotros tenemos que estar concentrados en la protección del pueblo, en la vida de la gente, en llevarle a la gente un mensaje de cómo protegerse, de cómo proteger a su familia. Así que yo creo que, si había algo que investigar, si había algo que preguntar, no era el momento”, dijo la gobernadora.

En el programa, la funcionaria también defendió a su ayudante especial Marisol Blasco, a quien la exsecretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo, acusó de haberla llamado para pedirle que firmara en 20 minutos un millonario contrato de unos ventiladores.

“La señora Marisol aquí no ha hecho nada incorrecto. La información que tengo es que ella le dio 20 minutos porque teníamos una reunión en Fortaleza. Estaban ya algunos funcionarios, ya habían llegado, la secretaria (Quiñones de Longo) estaba resolviendo unos asuntos en el departamento y ella (Marisol) le dijo ‘resuelve los asuntos y llegue aquí en 20 minutos’”.

Vázquez Garced aseguró además en “La Comay” que no tiene “ninguna comunicación” con el cabildero Elías Sánchez.

“Yo no tengo comunicación con el señor Elias Sánchez. Cuando aquí quieren llevar algún mensaje distorsionado con relación a alguna decisión que se toma en el gobierno, lo que dicen es ‘la gobernadora está con Elías Sánchez’. Lo mencionan de la nada… aquí no ha habido nadie, nadie puede decir que yo he tenido algún tipo de comunicación ni que él tiene comunicación conmigo”.