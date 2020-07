La gobernadora Wanda Vázquez Garced afirmó que la reciente devolución a Fortaleza de varios de los artículos reportados como desaparecidos luego de un inventario en la mansión ejecutiva, “corrobora la versión nuestra”.

Hace días trascendió una denuncia de que decenas de artículos que habrían sido comprados con dinero del pueblo de Puerto Rico no están en Fortaleza. Entre los bienes se mencionó una cama de niña, corrales para infantes, un asiento protector para infantes, otros muebles para niños, sillas y varias tabletas iPad.

Aunque no se mencionó a nadie directamente, se dio a entender que en la desaparición de esos artículos habría algún grado de responsabilidad de los anteriores inquilinos de la Fortaleza, entiéndase Ricardo Rosselló, quien tuvo que renunciar en julio pasado en medio de multitudinarias protestas; o Pedro Pierluisi, quien ocupó brevemente la Fortaleza en un fallido intento por asumir la gobernación, lo que fue invalidado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

“Yo no creo que esto se haya puesto en duda. Esta investigación se hizo, esta investigación pasó a las autoridades pertinentes”, comentó la gobernadora. “El que entienda que esas propiedades están en algún lugar, pues sería bueno que las entregue”.

Vázquez afirmó que el hecho de que se hubieran entregado unas tabletas “corrobora la versión nuestra que al momento de nosotros estar en Fortaleza, esa propiedad no está”.

“Yo no sé quién se la llevó. Lo que puedo decir es que esa propiedad no estaba en Fortaleza cuando yo llegué. ¿Y quién podría explicar? Pues las personas que estaban antes de mí”, agregó.

“Esa propiedad, dónde esté, tienen que traerla la persona que la tenga”, insistió. “Eso corrobora lo que he dicho. Había una propiedad que no está allí, no está en Fortaleza. Y son propiedades compradas con fondos públicos. Y si son compradas con fondos públicos, el pueblo de Puerto Rico necesita saber dónde está esa propiedad y que se devuelva”.

“Ahora lo que procede es que se haga la investigación, se determine dónde están. A mí me correspondía hacer el inventario, y antes de junio 30 someter el informe, y eso fue lo que hicimos”, agregó.

Las expresiones de la gobernadora se dieron durante la inauguración de los trabajos de reconstrucción de la vivienda de una familia en el barrio Ceiba Sur, en Juncos.