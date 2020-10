La gobernadora Wanda Vázquez defendió hoy la implantación de las leyes 80, 81 y 82 sobre retiros incentivados, así como el pago del bono de Navidad para los empleados públicos, a pesar de las advertencias en contra de esas medidas que ha hecho la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Aseguró que el gobierno se mantiene “buscando las alternativas para que los recursos se consigan” y se pueda dar el retiro digno para aquellos empleados que cualifican, así como el pago del bono de Navidad.

“Ya estamos trabajando con la Junta para identificar los recursos para el pago del bono de Navidad. El pueblo de Puerto Rico tiene mi compromiso de que al igual que el año pasado, que decían que no iba a haber bono, lo trabajamos en comunicación con la Junta, y se logró el bono para todos los empleados públicos. Y este año no va a ser la excepción”, afirmó la gobernadora.

En cuanto a las tres leyes, afirmó que las mismas se firmaron “porque entendíamos, y hay la documentación así lo demuestra, de que había los ahorros”.

Vázquez confirmó que ya están informando a los empleados que cualifican para retirarse bajo esas leyes, de manera que se pueda determinar cuántos se acogerían al proceso. Paralelamente mantienen conversaciones con la JSF para que se encontrar alternativas para establecer las tres leyes, y además que no se haya suspensión de empleados públicos.

“Clara y meridianamente dejo claro que aquí nosotros no vamos a aceptar ninguna suspensión de empleados públicos”, insistió la gobernadora, asegurando que se trata de asuntos de justicia social.

No obstante, admitió que tiene que ocurrir esa negociación con la JSF para poder lograr que se cumplan con las leyes y que se haga sin despidos de empleados.

“Mi prioridad es proteger a los retirados y los voy a seguir protegiendo. No hay duda de que tenemos que mantener la comunicación con la Junta. Porque el que diga que va a sacar la Junta, que la Junta no manda, vive en otro país. Ahora, la historia nos ha dicho, y la experiencia nos ha dicho, y le ha demostrado al pueblo de Puerto Rico que la comunicación y el diálogo con la Junta ha sido extremadamente productivo, cuando hemos logrado lo que hemos necesitado y lo que hemos querido. En este caso, espero no sea la excepción”, sostuvo Vázquez.