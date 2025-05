Los problemas que se anticipaban en el servicio de energía eléctrica para este próximo verano no serán tan graves como lo previsto, ya que antes de que termine este mes de mayo se añadirán al sistema unos 700 megavatios de en la generación de energía, anunció la gobernadora Jenniffer González Colón.

“Nos da un respiro, porque no puedo llamarlo de otra manera, nos da un respiro de que, primero, no tenemos que hacer relevo de carga, verdad, que la gente puede tener luz y, segundo, de que no se van a esforzar las máquinas si tuviéramos que decidir entre tener luz o dar el mantenimiento necesario (a unidades generatrices de energía)”, afirmó la gobernadora en una conferencia de prensa realizada en la central generatriz.

PUBLICIDAD

El avance comenzó este miércoles, con la entrada en funciones de la unidad 5 de la generatriz Costa Sur, en Guayanilla.

Tras recibir las reparaciones necesarias, las cuales comenzaron el pasado 1 de marzo, la unidad entró antes de lo provisto en servicio con una capacidad de producir 380 megavatios. Sin embargo, la gobernadora dijo que no se pondrá a trabajar al máximo para evitar futuras averías. Se espera que, por lo tanto, añada al sistema 350 megavatios.

“Esto ayuda dramáticamente a cubrir parte de la demanda que vamos a tener este verano, entrando ante del tiempo que se tenía estimado”, dijo.

Además, anticipó que la próxima semana se espera que entren en funciones la unidad 6 de San Juan y el ciclo combinado de la Central Aguirre, en Salinas. Ambas unidades añadirían al sistema otros 350 megavatios.

La gobernadora recalcó que para evitar los llamados “relevos de carga” para verano, cuando aumenta dramáticamente el consumo energético en la Isla, se requerían tener unos 800 megavatios disponibles. Entre Costa Sur y las plantas que entrarían la próxima semana, esa necesidad energética se quedaría coja por 100 megavatios.

No obstante, la gobernadora se expresó optimista con este avance logrado por la empresa Genera PR, a cargo de la generación de energía eléctrica en la Isla.

“Esto no significa que está resuelto el problema de generación, porque recuerden que, al estar al ras de esa demanda, significa que hay plantas que tenemos corriendo que tienen que salir para mantenimiento para no permitir que las perdamos o que excedan su vida útil. Así que esto nos da un respiro, pero no resuelve la totalidad del problema. Estos son buenas noticias para efecto de la generación”, puntualizó González Colón.