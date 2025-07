Argumentando que aún no ha visto la medida, la gobernadora Jenniffer González Colón no quiso opinar este miércoles sobre si firmará o no la resolución conjunta de la Cámara que está camino a su escritorio y que traspasaría el Parque Nacional de Las Cavernas del Río Camuy al Municipio de Camuy.

Sin embargo, sí dejó claro que favorece que el Parque se reabra al público, y que no es una prioridad para el gobierno mantenerse administrándola, y por el contrario considera “una gran opción” si lo hace una alianza público privada.

“Las Cavernas de Río Camuy son una de las maravillas que tiene Puerto Rico y que deben estar disponibles para el disfrute público. Me pasa lo mismo con el área de Playita Rosada, en Lajas, que lleva cerrada también siete años. El alcalde está pidiendo eso, y nosotros por eso estamos acelerando esa reconstrucción. Yo iré a verlo también para ver en qué estatus está. Pero eso lo estamos haciendo en todos los municipios”, comentó la gobernadora en unas expresiones emitidas luego del homenaje a Ronny Jarabo en el Capitolio.

Ayer los alcaldes de Hatillo, Carlos Román Román, y de Lares, Fabián Arroyo Rodríguez, expresaron su rechazo a la medida, explicando entre otras razones que ambos municipios comparten con Camuy los terrenos del Parque, y no fueron siquiera consultados.

La gobernadora confirmó que el alcalde de Hatillo, “llamó a nuestra oficina, se comunicó con nuestros asesores, y quedó en enviar una comunicación que la evaluaremos, como evaluaremos todo lo que nos llegue de camino a estas medidas”.

Cuestionada sobré por qué el gobierno no retomaba la administración de las Cavernas, sostuvo que “el gobierno de PR todavía está bajo la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Son muchos elementos. En este momento la prioridad para el gobierno es la situación energética. Así que yo no voy a estar diversificando cuando si hay propuestas de alianzas público privadas sería una gran opción para ponerla en condición”.

No obstante, se reiteró en que no emitiría una opinión sobre la medida, “porque todavía no sé ni lo que contiene”.

El Parque se encuentra cerrado al público desde que fue afectado por el azote del huracán María en septiembre de 2017.