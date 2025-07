El alcalde de Camuy, Gabriel “Gaby” Hernández Rodríguez, defendió con el traspaso del Parque de las Cavernas del Río Camuy al municipio y aseguró que esta petición busca reactivar una de las atracciones naturales más emblemáticas del país y también promover el desarrollo económico y turístico de forma responsable.

“Esta solicitud no responde a un capricho político ni a un interés particular; la hice pensando en el bienestar de Camuy, de la región y de todo Puerto Rico. El Parque de las Cavernas del Río Camuy no es propiedad exclusiva del municipio, es un patrimonio puertorriqueño. Lo que propongo es devolverle vida a un espacio que ha estado abandonado por años. Ese redesarrollo se hará garantizando su conservación, pero también aprovechando su potencial para convertirse nuevamente en un motor económico y turístico de gran impacto”, puntualizó el también presidente de la Federación de Alcaldes.

Hernández Rodríguez indicó que el espacio natural, que abarca 256 acres de terreno y permanece inoperante desde hace varios años, siendo objeto de múltiples reclamos ciudadanos y propuestas inconclusas para su rehabilitación.

Explicó que el traspaso al municipio permitirá, finalmente, “poner en marcha un plan concreto que devuelva vida al área y expanda sus ofrecimientos”.

“Si hay alguien que va a proteger el medio ambiente y los recursos naturales, somos nosotros, los camuyanos. La oposición no puede ser quedarse cruzados de brazos. Vamos a proteger este espacio, mientras desarrollamos proyectos bien pensados que aporten al turismo, al empleo y al bienestar de la zona”, afirmó.

28 Fotos El Parque de Las Cavernas del Río Camuy operaba desde 1986.

“El 54% del terreno del parque está en Camuy, pero quiero dejar claro que esta joya natural le pertenece a todo Puerto Rico. Lamentablemente, ha estado cerrada por años y la inacción no puede seguir siendo la respuesta. El alcalde de Hatillo (Carlos Román) no ha presentado ninguna gestión concreta para reactivar este espacio, mientras la zona norte clama por más empleos. Hoy propongo una alianza público-privada seria, bien estructurada, que permita invertir los más de $20 millones que se necesitan para que el Parque de las Cavernas del Río Camuy vuelva a abrir sus puertas. Mi meta no es adueñarme del parque, es ser un facilitador para que este recurso natural vuelva a generar empleos, desarrollo y orgullo para todos los puertorriqueños”, subrayó.

Román, por su parte, ha reiterado que el 70% de los terrenos están en jurisdicción de Hatillo. Mientras, el alcalde de Lares, Fabián Arroyo, también se ha expresado en contra del traspaso.

De igual forma, el ejecutivo municipal indicó que, una vez se formalice la transferencia, la legislatura municipal abrirá un proceso de evaluación de propuestas para seleccionar la que mejor atienda las necesidades del parque. “Tan pronto llegue a mi escritorio la transferencia, que será firmada en los próximos días por la gobernadora Jenniffer González Colón, la legislatura evaluará los proponentes y escogerá la propuesta que mejor sirva a este espacio natural, tanto en su protección como en el desarrollo económico que merecen Camuy, los pueblos vecinos y todo Puerto Rico”, señaló.

La medida legislativa que autoriza la transferencia fue aprobada recientemente en Cámara y Senado. La finca Nolla —también en Camuy— será incluida en el mismo proceso de traspaso municipal.

“Es momento de actuar con visión. El parque no puede seguir cerrado. Tenemos la capacidad, el compromiso y los recursos para devolverle al pueblo de Puerto Rico este tesoro natural en todo su esplendor”, concluyó Hernández.