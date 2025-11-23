La gobernadora Jenniffer González Colón concedió libre a los empleados públicos desde este miércoles, 26 de noviembre, día en que también recibirán el bono de Navidad, anunció la mandataria.

La noticia llega luego de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobara una solicitud de reasignación presupuestaria por más de 50 millones de dólares presentada por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para el pago del aguinaldo.

Además del miércoles 26 de noviembre, los empleados públicos tendrán libre el viernes 28, sin cargo a vacaciones, permitiendo así tres días consecutivos para compartir con sus familias durante la semana de “Acción de Gracias”, según lee la comunicación escrita enviada por La Fortaleza.

PUBLICIDAD

El Bono de Navidad que recibirán los empleados públicos asciende a 600 dólares, según estipula la ley.

Para la temporada navideña, la gobernadora también concedió el miércoles 24 de diciembre libre con cargo a vacaciones, mientras que el jueves 25 es feriado y el viernes 26 será libre sin cargo a vacaciones, nuevamente sumando tres días consecutivos de descanso.

Para el día de despedida de año, miércoles 31 de diciembre, los empleados públicos trabajarán hasta el mediodía y el resto del día será libre sin cargo a vacaciones, seguido del jueves 1 de enero que es feriado.

La cuantía total destinada para el pago del bono alcanza los 49,518,990 dólares provenientes de transferencias interinstitucionales bajo la custodia de la OGP.