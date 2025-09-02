Pese a que el pasado viernes había descartado que la milicia estadounidense realizara adiestramientos en Puerto Rico, la gobernadora Jenniffer González Colón informó este martes que esa misma tarde recibió comunicación oficial y se logró pactar varios “acuerdos de colaboración” que promovieron que este pasado fin de semana iniciaran entrenamientos que no conllevan uso de municiones en varios aeropuertos y zonas marítimas de la Isla.

Específicamente, la primera ejecutiva informó que se utiliza el aeropuerto Rafael Hernández, en Aguadilla, en la antigua base Ramey; la base Muñiz de la Guardia Nacional, localizada contigua al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde, así como la antigua base Roosevelt Roads, en Ceiba.

Militares realizan entrenamiento en la antigua base militar de Roosevelt Roads, en Ceiba. EN LA FOTO militares que bajaron de un Osprey Bell Boeing V-22. FOTO POR: Ramón " Tonito " Zayas / GFR Media ( Ramon "Tonito" Zayas )

“El pasado viernes hemos recibido notificación y acuerdos de colaboración para el uso de las facilidades aéreas de lo que es el aeropuerto Roosevelt Roads y la base Ramey, en Aguadilla, específicamente, lo que tiene que ver con el aeropuerto, para ejercicios de logísticas que no conllevan uso de municiones o armamento. No es la primera vez. En el verano del año pasado ocurrió un evento similar, donde se utilizaron varias localidades en Puerto Rico para hacer adiestramiento y previo de eso en el 2019 también, en (Fort) Buchanan. Así que, sí, hay movilización de los Marines de los Estados Unidos, tanto en la base Muñiz, en la base de Aguadilla y en la base Roosevelt Roads”, detalló la primera ejecutiva.

Esta movida de unos 1,000 marines a la Isla se da en momentos de tensión en la zona del Caribe, debido a la movilización que realiza Estados Unidos para intervenir con el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

González Colón rechazó que la activación de militares en Puerto Rico esté relacionado al conflicto con Venezuela.

“Los efectivos que están en Puerto Rico están sobrevolando las áreas, estamos hablando de anfibios, aéreos y lo que estamos viendo es un movimiento de logística, entrenamientos que no conllevan el uso de municiones”, puntualizó.

Precisó que los acuerdos de colaboración alcanzados para esta activación militar en la Isla lo realizaron la Guardia Nacional y la Autoridad de los Puertos. Aceptó que los acuerdos implican el recibo de dinero al fisco. Sin embargo, no precisó la cantidad.

El pasado viernes, a preguntas de la prensa, la gobernadora sólo se había limitado a confirmar la llegada de equipo aéreo de la milicia estadounidense a aeropuertos de la Isla.

“Me consta que se están viniendo distintos tipos de naves, helicópteros y aviones de índole militar a Puerto Rico en forma de tránsito”, indicó.

Pero, aludió a que no había recibido ninguna carta o petición para realizar estos ejercicios militares en la Isla. Este martes dio la nueva información con un “ahora sí”, en modo de afirmar que ya hubo el acuerdo.

Tras esta confirmación, el ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico, Carlos J. Rivera Román, emitió unas declaraciones escritas en las que detalló estos ejercicios militares.

Presencia militar en la pista de la antigua base militar de Roosevelt Roads, en Ceiba. FOTO POR: Ramón "Tonito" Zayas ( Ramon "Tonito" Zayas )

Expuso que los ejercicios militares los realiza la 22ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina (22nd MEU). Alegó que se realizan en el sur de la Isla. Pero, las zonas informadas por la gobernadora quedan en el norte y este de Puerto Rico.

El militar informó que las operaciones comenzaron el pasado domingo, 31 de agosto y que “forman parte de un esfuerzo más amplio de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para fortalecer las capacidades anfibias, el aprestamiento y la interoperabilidad entre componentes militares”.

“La Guardia Nacional de Puerto Rico se enorgullece de apoyar entrenamientos que fortalecen el aprestamiento y la interoperabilidad. La presencia de la 22nd MEU y el uso de nuestras facilidades reflejan nuestro valor estratégico como centro de entrenamiento militar. Estas operaciones son ejemplo de colaboración y planificación entre varias ramas militares que benefician la seguridad nacional y fortalecen la confianza de nuestras comunidades”, expresó Rivera Román.

Los ejercicios militares que se realizan, detalló el funcionario, pueden ser observados por el público. Incluyen movimientos tácticos y operaciones aéreas, particularmente en áreas cercanas a la costa. También se practican desembarcos anfibios, reconocimiento y técnicas de supervivencia, aprovechando el terreno y clima únicos de Puerto Rico.

Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos. En el pasado, hubo bases militares activas. Pero, tras un movimiento de pueblo en repudio a las prácticas con bala viva en Vieques que se dio a principios de la década del 2000, llevó al cierre de gran parte de las operaciones militares en la Isla.