La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley cinco medidas sobre educación, agricultura y servicios básicos, y vetó el Proyecto del Senado 759.

¿De qué trata el proyecto vetado y cuáles fueron las medidas que la gobernadora convirtió en ley?

El Proyecto del Senado 759, que fue vetado por la gobernadora, proponía enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico para establecer que el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) tuviera la autoridad exclusiva para regular y otorgar licencias o permisos para operar escuelas de conductores de Categoría 3.

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La mandataria no detalló las razones por las que vetó la medida.

A continuación los proyectos convertidos en ley:

1. Ley 201-2026: Protecciones para estudiantes militares

Enmienda la ley que protege a estudiantes militares en instituciones postsecundarias para incluir a integrantes de la Fuerza Espacial de Estados Unidos y ampliar la definición de activación a emergencias naturales, razones humanitarias y contingencias de salud pública. Las protecciones incluyen mecanismos de reembolso, crédito, acomodo y prioridad, según corresponda.

2. Ley 203-2026: Cambios a la Ley de Manos Pa’l Campo

Amplía la Ley de Manos Pa’l Campo para que aplique a todas las actividades agrícolas y no solo a la cosecha de café. Además, ordena a los departamentos de Agricultura, Trabajo y Corrección coordinarse para determinar cuántos trabajadores se necesitan en cada municipio y facilitar su contratación, dando prioridad a la mano de obra local e incluyendo a personas del sistema correccional como parte de los recursos disponibles para trabajar en las cosechas.

3. Ley 202-2026: Definición de propaganda política

Incorpora al Código Electoral una definición de propaganda política que incluye letreros, pegatinas, audios, imágenes y pantallas electrónicas, entre otros medios, utilizados en lugares públicos para influir en elecciones o promover o rechazar partidos, candidatos, ideologías o asuntos electorales.

4. Ley 204-2026: Cannabis medicinal y empleos sensitivos de transporte

Establece una excepción a las protecciones contra el discrimen laboral para pacientes autorizados a utilizar cannabis medicinal cuando realicen o pretendan realizar funciones sensitivas de transporte, como conducir camiones, autobuses escolares, taxis o vehículos de servicios de transporte por aplicaciones, cuando el patrono lo establezca por preponderancia de la prueba.

5. Resolución Conjunta 64-2026: Servicios básicos para Villas del Sol

Ordena a LUMA Energy, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y el Departamento de Transportación y Obras Públicas iniciar, en un plazo de 30 días, las gestiones para viabilizar la conexión legal de Villas del Sol, en Toa Baja, a los servicios de electricidad, agua potable y alcantarillado, además de atender deficiencias viales. Las entidades deberán presentar un informe a la Asamblea Legislativa dentro de 60 días.