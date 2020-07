Barceloneta. La gobernadora Wanda Vázquez citará para este mes de julio una sesión extraordinaria en la que busca incluir, al menos, el plan de retribución y clasificación que le concedería un aumento a los empleados públicos y al que la Junta de Supervisión Fiscal no le dio paso en este presupuesto del año fiscal 2020 – 2021, informó este viernes tras reinaugurar la estación del Cuerpo de Bomberos de este municipio.

Para encaminar la sesión, señaló que la próxima semana sostendrá una reunión con los presidentes legislativos, el senador Thomas Rivera Schatz y el representante Carlos “Johnny” Méndez, para cuadrar la agenda.

“Espero tener una reunión con los presidentes de ambos cuerpos la próxima semana. Ya nosotros estamos identificando qué medidas podemos estar sometiendo para poder convocar una asamblea extraordinaria”, indicó.

“Vislumbramos que próximamente sea notificada, que se convoque una extraordinaria… Esperamos que sea en julio, porque hay unas medidas que queremos que se apruebe lo antes posible o, por lo menos, que sean examinada por la Asamblea Legislativa lo antes posible. Así que esperamos que sea para el mes de julio”, añadió.

Fue entonces cuando planteó que su propuesta para aumentar los salarios de los empleados públicos a partir del próximo mes de octubre estaría incluida.

“Ha sido una prioridad para mí desde el principio en el presupuesto, lo he manifestado a la Junta de Control Fiscal, que para mí el plan de retribución a los empleados públicos es una prioridad. Y eso, si no entra en este presupuesto, que lo trabajamos, lo incluimos, le buscamos la fuente, estaba descrito en el presupuesto y no había sido autorizado por la Junta. Es uno de los temas que quiero trabajar en la sesión extraordinaria, porque forma parte de una reforma laboral para todos los servidores públicos y eso es importante que entre ahora”, puntualizó.

Explicó que este plan de retribución y clasificación de los empleados es importante, porque no se ha cambiado por los pasados 30 años.

“No podemos seguir esperando”, planteó.

Asimismo, Vázquez aceptó que la Ley de Retiro Digno también podría ser incluida en la sesión extraordinaria, si los presidentes legislativos le dan el visto bueno.

Otros temas que quedan en el tintero para la sesión extraordinaria es la repartición de los donativos legislativos a las entidades sin fines de lucro, así como la nominación de la persona que dirigirá la Oficina del Contralor por los próximos 10 años. El término de la actual contralora, Yesmín Valdivieso, venció el pasado 30 de junio.

Además, la gobernadora evaluará si incluye nombramientos a jueces y fiscales. En estos cargos hay 30 vacantes.