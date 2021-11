La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, visitó esta mañana junto al gobernador Pedro Pierluisi y el secretario de Salud, Carlos Mellado, uno de los centros de vacunación de la Isla en el que, además de adultos, ya se están vacunando también contra el COVID-19 a niños de 5 años en adelante.

Durante la visita, que incluyó un recorrido por las instalaciones del centro de rehabilitación de SER en Hato Rey, Hochul celebró el éxito de la vacunación contra el COVID-19 en Puerto Rico.

“Esto es algo bien importante para que todos podamos salir de la pandemia, no importa si estás en Puerto Rico o en Nueva York, lo importante ahora es vacunar a los niños”, comentó la gobernadora. “Hablé con algunos de los niños (que estaban en espera para vacunarse), en los carros con sus padres, algunos estaban nerviosos, algo de llanto, pero estaban entusiasmados porque esta es la manera en que finalmente vamos a poder librarlos de tener que usar mascarillas y vivir con restricciones”

“Quiero felicitar al gobernador (Pierluisi) por la manera en que han trabajado con la crisis de la pandemia aquí en Puerto Rico. Tienen una de las tasas de vacunación más altas en el mundo y en la nación. Y quiero agradecerle por eso. Me enorgullece ver no se convirtió en un asunto político, que se dieron cuenta que esta es la forma en que se trabaja con una pandemia, sin ponerle esa carga política. Han hecho un trabajo increíble. Y vamos a trabajar con ustedes no solo en eso, sino también en la resiliencia y esa red energética para este hermoso lugar que muchos neoyorquinos también consideran su hogar. Hay una gran sinergia entre Nueva York y Puerto Rico... vamos a enviar expertos, a ver cómo podemos ayudar. Y esto es importante para mí porque lograr que la gente se vacune es la prioridad número uno en mi estado, y aquí han tenido tanto éxito”, agregó.

A la pregunta sobre qué pensaba que podría llevarse de la experiencia de vacunación en Puerto Rico para poner en práctica en Nueva York, la gobernadora reiteró que consideraba clave que no se politizara el tema.

“Me enorgullece que aquí no lo convirtieran en un asunto político. Tengo que ver cómo cambio esa mentalidad. Pero voy a usar este ejemplo y decirles, Puerto Rico nos está mostrando el camino. Tienen casi 90% de la población vacunada. Van a lograr declarar victoria sobre este virus y esta pandemia mucho antes que cualquier otro estado. Y quiero decir que eso es una gran lección para los Estados Unidos. Cuando logren estar abiertos, la economía de vuelta, las cosas de vuelta, y cualquier parte de nuestro estado no haya podido reabrir, le diré la respuesta es sencilla, que la gente se vacune”, afirmó.

Pierluisi sostuvo que la gobernadora Hochul “está en Puerto Rico para brindarnos apoyo en temas importantes como el tema de salud, y por eso dijo presente en esta actividad de vacunación y en las facilidades de SER, que tanto le aporta al bienestar de nuestra niñez”.

“Y también el área de energía porque quiere utilizar los recursos de su estado para apoyarnos en nuestros esfuerzos por transformar nuestro sistema de energía para que use más energía renovable”, agregó Pierluisi.

El gobernador indicó que más temprano en la mañana había tenido una reunión de trabajo con Hochul, quien tenía previsto participar en otras actividades, incluyendo una reunión que se celebra anualmente en la Isla con funcionarios electos de Nueva York.