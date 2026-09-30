La gobernadora Jenniffer González Colón decretó tres días de duelo ante el fallecimiento de don Ramón Luis Rivera Rivera, a quien recordó como un amigo, mentor y líder cuya vocación de servicio dejó una huella profunda en Bayamón y Puerto Rico.

“Con profundo dolor despido a don Ramón Luis Rivera Rivera, un querido amigo y mentor cuya sabiduría, cariño y vocación de servicio dejaron una huella en mi vida. Siempre agradeceré sus consejos y el privilegio de haber contado con su apoyo durante tantos años”, expresó la mandataria a través de declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

González Colón destacó que la entrega de Rivera Rivera a Bayamón, su visión y su amor por Puerto Rico dejan un legado que trasciende las obras y permanece en las vidas de quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo.

“Puerto Rico pierde a uno de sus grandes líderes y defensores de la estadidad. Lo recordaré con respeto, admiración y mucho cariño, agradecida por su ejemplo y por todo lo que nos enseñó. Estos tres días de duelo honran su memoria y su contribución a nuestro pueblo”, agregó.

La gobernadora extendió sus condolencias a su hijo Ramón Luis Rivera Cruz, a toda la familia Rivera y al pueblo de Bayamón.

“Les abrazo en este momento de profundo pesar. Le pido a Dios que les conceda fortaleza y consuelo. Descanse en paz, don Ramón Luis. Gracias por tanto”, concluyó González Colón.

Rivera Rivera falleció este miércoles. Tenía 96 años.

“Fue uno de los mejores servidores públicos”

Tras conocerse el fallecimiento de Rivera Rivera, las reacciones no se hicieron esperar. El comisionado residente, Pablo José Hernández, destacó su trayectoria como servidor público y expresó sus condolencias a su familia, seres queridos y al pueblo de Bayamón.

“Ramón Luis Rivera fue uno de los mejores servidores públicos de Puerto Rico y dedicó su vida al servicio de su gente. Mi más sentido pésame a su familia, seres queridos y al pueblo de Bayamón. Puerto Rico recordará siempre su legado”, expresó Hernández.

Igualmente, el exgobernador Alejandro García Padilla resaltó el legado del líder estadista.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Ramón Luis Rivera, padre. Su gestión en favor de la ciudad de Bayamón tuvo el apoyo reiterado de la ciudadanía. Su legado a replicar no se limita a la obra pública sino que, quizá aún más importante, es el ejemplo de quien actúa sabiendo que el país es más importante y más grande que la política y que los partidos”, expuso.

PUBLICIDAD

Mientras, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, lamentó la muerte de quien describió como “un gran puertorriqueño querido, admirado y respetado por todos”.

“Un pilar del Partido Nuevo Progresista y el movimiento estadista. Un hombre excepcional con su familia, su pueblo y sus causas. ¡Su legado vasto, impresionante y ejemplar!”, expresó Rivera Schatz, quien también envió su “más sentido pésame y apoyo incondicional” a la familia.

“Extrañaremos al hombre pero mucho más su calidad humana. ¡Que descanse en paz Ramón Luis!”, añadió.

Por su parte, la representante Lourdes Ramos expresó su “profunda tristeza” ante el fallecimiento de Rivera Rivera, a quien despidió con profundo respeto y admiración y catalogó como uno de los pilares más transformadores en la historia municipal de Puerto Rico.

“Con la partida de este ilustre servidor, Puerto Rico entero pierde a un gigante de la política, a un hombre de pueblo genuinamente comprometido con los más humildes, y a un líder dotado de una visión de futuro inquebrantable que supo transformar a Bayamón desde sus cimientos”, expresó Ramos.

María M. Vega Pagán, alcaldesa de Vega Alta, compartió que la ausencia física de Ramón Luis, “deja un vacío inabarcable en el alma de nuestro pueblo, pero su legado permanece intacto como un faro de rectitud, templanza y amor desmedido por Puerto Rico”.

Para los vegalteños, refirió la alcaldesa, Ramón Luis siempre representó al vecino solidario y al líder visionario que transformó la gestión municipal en un apostolado de cercanía con la gente.

PUBLICIDAD

“Su obra monumental al frente de Bayamón, no solo modernizó la administración local, sino que estableció un estándar de excelencia y probidad moral que inspiró a generaciones enteras de servidores públicos a caminar con la frente en alto y las manos limpias”, aseveró.

María Vega, alcaldesa de Vega Alta, junto a Ramón Luis Rivera Rivera. ( Suministrada )

Mientras, el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández Rodríguez, también reconoció la trayectoria de Rivera “su enorme aportación al servicio público y al desarrollo de los municipios en Puerto Rico”.

“Nos unimos al dolor de su familia, en especial de su hijo, nuestro compañero alcalde federado, Ramón Luis Rivera Cruz, así como al pueblo de Bayamón. Reciban nuestras condolencias en este momento de profunda tristeza”, expresó Hernández Rodríguez.

“Hoy Puerto Rico pierde a uno de los mejores alcaldes que ha tenido nuestro amado Puerto Rico”, puntualizó, por su parte, el represenante Edgar Robles Rivera.

“Ramón Luis Rivera Rivera fue, sin duda alguna, una institución en el campo de nuestra política puertorriqueña… Su ética, su gran sentido de humanidad, su empatía y amor por todos sus constituyentes lo llevaron a ganarse el cariño y respeto de todo Puerto Rico”, subrayó mientras tanto el legislador Wilson Javier Román López

A sus palabras se unieron los homólogos Jerry Nieves Rosario y Josean Jiménez: “Puerto Rico tiene una gran deuda de gratitud con la familia del honorable Ramón Luis Rivera Rivera. ¡Qué descanse en paz!”.

El alcalde de San Germán, Virgilio Olivera Olivera, también dio el pésame a la familia de quien dirigió los destinos de la “Ciudad del Chicharrón”, desde 1977 al 2000,

“De parte de nuestra Administración Municipal, le enviamos un abrazo solidario y de hermandad al actual alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Rivera, y a toda su querida familia… La aportación del exalcalde, a Bayamón, fue gigantesca, ciertamente”, manifestó Olivera Olivera en declaraciones escritas.