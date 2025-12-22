La gobernadora Jenniffer González Colón defendió este lunes haber convertido en ley el polémico Proyecto del Senado 504, que reconoce al no nacido como persona natural, y afirmó que no socaba derechos adquiridos por las mujeres, incluyendo el derecho al aborto.

A preguntas de la prensa, sobre si el proyecto convertido en ley podría menoscabar derechos de la mujer con relación a su embarazo, así como generar más casos en los tribunales, González Colón negó que ese fuera el panorama.

“No lo creo. La medida la firmé el sábado, el último día que tenía para considerar la pieza legislativa, y el proyecto incluye una disposición de que ninguna de las cosas contenidas en la ley menoscaban, y estoy citando, menoscaban el poder de la mujer gestante sobre su derecho a su embarazo o a su, no recuerdo bien la expresión, a la concepción”, comentó la gobernadora. “Así que reconoce que el primer derecho lo va a tener la mujer sobre todo su proceso. Así que eso es una salvaguarda que está incluida expresamente en ese articulado”.

Agregó que considera que se trata un proyecto de ley que “va a tono con la realidad”, y destacó que “fue aprobado por la Asamblea Legislativa con amplio respaldo de otros partidos, no solamente de mayoría”.

“Yo creo que esto va a tono con el otro proyecto que habíamos aprobado, el de Keishla Marlen (Rodríguez Ortiz), que es el asesinato, que fue el caso de Verdejo, una persona que está embarazada y que asesinan porque lleva un hijo, pues se convierte en un doble asesinato. A nivel federal existía, pero a nivel local no existía esa disposición”, sostuvo.

“Así que ambos proyectos, para mí, le dan ese primado a la mujer, a la familia, a los hijos, y la salvaguarda en nuestra sociedad. Y yo creo que no menoscaba ninguno de los derechos adquiridos. La ley habla también de que se ciñe a base del marco legal existente”, agregó.

Cuestionada específicamente sobre si la nueva ley hacía ilegal el aborto, González Colón se reiteró en que no menoscababa el derecho de la mujer.

“Dice que la mujer tiene la potestad, que ninguna de las disposiciones de ese proyecto menoscaba el orden existente. Se había legislado a principios de año sobre eso, sobre los términos, las condiciones. Eso no menoscaba el estado de derecho actual”, aseveró.

La PS 504, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y varios senadores conservadores, ha sido criticada por múltiples sectores, incluyendo a profesionales de la salud.

De hecho, más de 320 médicos y profesionales de la salud se unieron en un llamado a la gobernadora para que no firmara el proyecto, por considerarlo “un riesgo para la vida de mujeres gestantes”. Entre otras cosas, argumentaron que podría tener consecuencias graves y directas sobre la práctica médica y la autonomía de las mujeres y personas gestantes.

Las expresiones de la gobernadora se dieron como parte de una conferencia de prensa en la que entregó 190 títulos de propiedad a familias residentes en 49 municipios a través de Puerto Rico.

Con los títulos entregados, González Colón indicó que su administración ha completado la entrega de 1,120 títulos de propiedad, en nueve ceremonias como la que se llevó a cabo este lunes en Toa Alta.