Al cumplirse un año de su victoria electoral, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, reafirmó su compromiso con la isla y aseguró que continuará trabajando cada día “para mejorar a Puerto Rico, escucharlo, actuar con responsabilidad y con el corazón”.

Las declaraciones de la primera ejecutiva, quien aseguró haber alcanzado importantes logros en su primer año de gestión —entre ellos la entrega de títulos de propiedad y la mejora de las carreteras—, se dan en medio de la reciente encuesta del diario El Nuevo Día, en la que la mitad de los participantes desaprobó su desempeño como gobernadora.

PUBLICIDAD

“La recibo con la misma serenidad con la que asumo cada reto: escuchando, aprendiendo y trabajando. Yo he ganado y perdido encuestas, ustedes lo saben. Pero nunca he perdido una elección. Las elecciones son en tres años, y los números de las encuestas no me detienen”, afirmó la mandataria, quien recordó que las encuestas no favorecían a Pedro Rosselló y aún así ganó un segundo término.

“Queda camino por recorrer y lo haré directo con la gente, con la misma energía y el mismo compromiso de siempre”, terminó diciendo.

Puede ver la encuesta de El Nuevo Día aquí.