La gobernadora Jenniffer González Colón informó este viernes que designó a la excomisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Vanessa Santo Domingo, como miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Santo Domingo fue parte del equipo del exgobernador Pedro Pierluisi en el pasado proceso primarista en que González Colón resultó triunfante.

Previo a esta designación a la Junta de la UPR, la abogada había sido nombrada portavoz de la administración para temas de familia y asuntos electorales.

En esta ocasión, el comunicado de prensa emitido por La Fortaleza expone que Santo Domingo será parte de un “organismo clave en la formulación de políticas públicas para el sistema universitario de la isla”.

Este nombramiento requiere el consejo y consentimiento del Senado.

Por otro lado, la gobernadora nombró, de manera directa, al ingeniero Gabriel Hernández como miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Se informó que Hernández tiene más de 26 años de experiencia como ingeniero civil, por lo que aportará una visión técnica y estratégica fundamental en un momento clave para la transformación, modernización y resiliencia de la infraestructura eléctrica de Puerto Rico.

En el comunicado de prensa se destaca que su trayectoria incluye la participación en proyectos de construcción e infraestructura de alto impacto, así como en procesos de planificación estratégica, cumplimiento de requisitos regulatorios federales e infraestructura crítica, áreas esenciales para la toma de decisiones informadas y responsables dentro de la Junta de Gobierno de la AEE.

De igual forma, nombró de manera directa a la doctora Catherine Oliver como representante de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA) ante el Concilio Multisectorial en Apoyo a la Población Sin Hogar.