La gobernadora Jenniffer González Colón designó a Fernando L. Díaz Rivera como el nuevo Defensor de las Personas con Impedimentos

En comunicado de prensa se indicó que Díaz Rivera es un profesional con conocimientos exhaustivos en dirección y supervisión con conocimiento en leyes federales y estatales relacionadas a los derechos de las personas con discapacidad y su aplicación en el servicio público y privado, que cuenta con experiencia en cumplimiento normativo, supervisión administrativa, investigación de querellas y coordinación interagencial, con enfoque en accesibilidad e inclusión.

Además, el barranquiteño posee una maestría en Consejería de Rehabilitación y un bachillerato en Psicología en Salud Mental de la Universidad de Puerto Rico. Ha laborado en el Departamento de Retención de la National University College; fue consejero en rehabilitación, director regional de la Administración de Rehabilitación Vocacional; y actualmente, se desempeña como ayudante ejecutivo en el Municipio de Barranquitas.

PUBLICIDAD

González Colón también anunció los nombramientos de Alberto Rosario Rivera a la Junta de Directores de la Autoridad de los Puertos, y al monseñor Wilfredo Peña Moredo, a la señora Wesley E. Cullen y al doctor Edward Moreno Alonso a

la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña. El monseñor Peña Moredo actualmente es miembro de la Junta.

Para la Junta de Síndicos del Fideicomiso para Ciencias, Tecnología e Investigación de Puerto Rico nombró al señor Ángel O. Soto Ortiz y a Juan A. Terrassa Nolla, el licenciado Eduardo R. Emanuelli Fonalledas y Adrián E. Ortiz como miembros de la Junta de Directores de la Asociación de Suscripción Conjunta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio.

Estos nombramientos se hicieron durante el receso legislativo por lo que los designados pueden comenzar a ejercer sus funciones de manera inmediata aún cuando los nombramientos no han sido considerados por el Senado.