“Un asiento protector correctamente instalado puede marcar la diferencia crítica en la vida de un menor durante un choque”.

Así lo estableció este sábado la gobernadora Jenniffer González Colón, tras entregar 11 asientos protectores a familias de Canóvanas, Bayamón, Guaynabo y San Juan, como parte de la celebración de la Semana de la Seguridad del Niño Pasajero.

La actividad fue una iniciativa para promover la revisión, selección, instalación y uso correcto de los sistemas de seguridad para niños pasajeros.

Se informó en un comunicado de prensa que, luego de recibir los asientos, las familias contaron con la orientación de técnicos certificados, quienes los instalaron directamente en los vehículos donde serán transportados los menores.

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“La seguridad del niño pasajero es una responsabilidad que compartimos entre padres, cuidadores, técnicos y las agencias de seguridad pública de nuestro Gobierno. Entre 2025 y 2026 hemos invertido $102,194.60 en la adquisición de 740 asientos protectores, incluyendo modelos con sensor, que añaden una capa adicional de seguridad”, reveló la gobernadora.

No se explicó, sin embargo, cómo han distribuido estos asientos protectores en la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST) ni cómo fue la selección de las familias que participaron del evento de este sábado, organizado por la mencionada agencia.

Según se explicó en el comunicado, en 2025 se adquirieron 374 asientos, incluyendo 25 con sensor, mediante una inversión de $51,232.56. En 2026 se adquirieron 366 asientos, incluyendo 70 con sensor, con una inversión de $50,962.04.

El director de CST, José “Memo” González Mercado, señaló que a entidad “busca que cada niño que viaje en un vehículo lo haga de la manera más segura posible, brindando a las familias acceso a asientos protectores, orientación y técnicos certificados que pueden verificar su correcta instalación. No basta con tener el asiento; es fundamental que sea el adecuado para el niño y que esté correctamente instalado”.

Informó que, debido a que los menores participantes se encontraban en diferentes etapas de desarrollo, la CST entregó el modelo de asiento protector correspondiente a las necesidades de cada niño. Los modelos incluyen asientos para infantes, convertibles, combinación (combination) y “booster”.

Aludió a que Puerto Rico es la primera y única jurisdicción en la que se ha institucionalizado este tipo de entrega masiva de asientos protectores con sensores como parte de un programa público. Estos sensores están diseñados para emitir una alerta cuando el cinturón del asiento está abrochado y el teléfono que tiene instalada la aplicación se aleja.

“La orientación a las familias es una parte esencial de este programa. Nuestro objetivo es impactar la mayor cantidad posible de familias, particularmente aquellas con recursos económicos limitados, para facilitarles el acceso a un asiento protector y, al mismo tiempo, crear mayor conciencia sobre la importancia de utilizarlo correctamente. La seguridad de nuestros niños comienza con decisiones responsables antes de que el vehículo se ponga en movimiento”, añadió González Mercado.