La gobernadora Wanda Vázquez dijo hoy que se deberán “buscar otras alternativas” para pagar la deuda que mantiene la Autoridad de Energía Elécrica con sus bonitas, pero que no será mediante un aumento en el costo de la luz.

“Si hay algo que el pueblo de Puerto Rico puede estar seguro, nuestro gobierno, vamos a proteger a los más vulnerables. La gente, la industria y el comercio ya ha pagado demasiado y yo como gobernadora no voy a tomar acciones que vayan en prejuicio del pueblo de Puerto Rico, así que sé y reconocemos que no se está pagando la deuda de Energía Eléctrica. Sabemos que hay una cantidad que se paga 25 centavos por kilovatio pero no se está pagando la deuda. Hay que buscar las alternativas pero no puede ser a costa del pueblo puertorriqueño. Esa es nuestra posición. Los bonistas, pues cuando se negocie que tenga en consideración que hay que tomar las medidas pero no puede ser a costa del pueblo puertoriqueño”, dijo previo a concluir su mensaje durante la convención de tecnología TechXpo del Centro Unido de detallistas.