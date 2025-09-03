La gobernadora, Jenniffer González Colón informó hoy, miércoles, que envió varias nuevas designaciones al Senado de Puerto Rico.

Según confirmó a través de una corta comunicación escrita, las designaciones incluyeron puestos vacantes como juez superior y fiscales.

Particularmente, designó a la licenciada Germaine Báez Fernández como jueza superior del Tribunal de Primera Instancia. Báez Fernández fungía como subdirectora del Registro de la Propiedad, en el Departamento de Justicia.

La gobernadora también nominó a la licenciada Yolanda Pitino Acevedo al puesto de Fiscal Auxiliar III, así como los licenciados Yolanda Pitino Acevedo, Daniela Mejías Burgos y Gabriel Joaquín Rosa Carrasquillo, como Fiscal Auxiliar I.

Todas las designaciones requieren aval del Senado de Puerto Rico.